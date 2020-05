Zapoczątkowana przez raperów akcja #Hot16Challenge2 cały czas się rozkręca. W zabawie udział biorą już nie tylko przedstawiciele polskiej sceny hip-hopowej, ale też inne osoby ze świata show-biznesu, polityki, czy nawet nauki. Szczególnym echem odbiły się "szesnastki" nagrane przez tatę Maty i Andrzeja Dudę. Tym razem do akcji dołączyła Cleo.

Cleo zarapowała dla chorego brata

#Hot16Challenge2 od tygodnia rozgrzewa YouTube do czerwoności. Każdego dnia do sieci trafia kilka nowych nagrań. Tym razem raperskimi zdolnościami pochwaliła się Cleo. Wokalistka została nominowana do akcji przez Friza. W instagramowym wpisie gwiazda wyjawiła, że nagrana przez nią "szesnastka" jest szczególnie ważna.

#Hot16Challenge2 dedykuję mojemu Bratu, który walczy o zdrowie w szpitalu. Rok 2020 stawia różne wyzwania. Czasy nie są łatwe, ale wierze w to, że wszystko będzie dobrze - dopisała obok selfie.

W odróżnieniu od większości gwiazd Cleo zarapowała po angielsku. Jej nagranie zachwyciło internautów.

Wyszło Ci to genialnie, chcę się tego słuchać i słuchać. Życzę zdrowia Tobie i Twojemu bratu.

Jedna z lepszych 16, jakie słyszałam. Trzymamy kciuki za zdrowie brata.

Cleo, trafiłaś mi prosto w serce - czytamy w komentarzach.

Na filmiku gwiazda słusznie zwróciła uwagę na to, że "świat nie zatrzymał się dla osób, które walczą z różnymi problemami zdrowotnymi". Nie zdradziła jednak, co dolega jej bratu. Do dalszej zabawy Cleo nominowała zespoły Enej i Red Lips oraz Natalię Kawalec.

#Hot16Challenge w wykonaniu Cleo zobaczycie TUTAJ.