Choć Hailey Bieber i Justin Bieber uchodzą za jedno z najpiękniejszych małżeństw hollywoodzkiego show-biznesu, nie mieli łatwych początków. W najtrudniejszej sytuacji znajdowała się Hailey, która nieustannie była porównywana do byłej dziewczyny artysty, Seleny Gomez. Teraz postanowiła szczerze o tym opowiedzieć. Okazuje się, że trudno było jej znieść falę krytyki.

Hailey Bieber o porównaniach do Seleny Gomez

W kolejnej odsłonie internetowego serialu "The Biebers on Watch" żona Justina Biebera wyznała, jak trudno jej było pogodzić się z atakami. Fani gwiazdora nie szczędzili mocnych słów modelce, porównywań do Seleny czy oskarżeń o rozbicie jego poprzedniego związku.

To był naprawdę trudny czas. Było mi trudno z tym wszystkim, co mówili ludzie. Miałam wrażenie, że mnie porównują, przez co czułam się, jakbym była gorsza - wyznała.

To zdecydowanie nie jest łatwe. Justin wie, że mam trudności z tym, co mówią inni i jak ludzie porównują... W ten sposób sprawili, że poczułam się mniej niż kobietą - dodała.

Odniosła się również do krytycznych komentarzy o ich relacji.

Ludzie myślą, że o tym wiedzą, wymyślają szczegóły, które nie są prawdziwe. Jednak jest wiele rzeczy, o których tak naprawdę nie mają pojęcia.

Na szczęście po drugim oficjalnym ślubie fani gwiazdora najwyraźniej zrozumieli, że jest w udanym związku i nieco odpuścili. Sam Justin często podkreślał chociażby w swoich piosenkach, że to Hailey jest prawdziwą miłością jego życia.