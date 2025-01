Już wkrótce powraca kolejna edycja "Tańca z gwiazdami". Fani z niecierpliwością wyczekują na nowe emocje związane z następnym sezonem słynnego show. W mediach społecznościowych pojawiają się informacje na temat nowych uczestników. Widzowie stopniowo odkrywają, kto jeszcze zatańczy na scenie programu. Niedawno wyszło na jaw, że Jan Kliment dołączył do grona bohaterów. Będzie partnerem Grażyny Szapołowskiej. Nie każdy jest jednak zachwycony.

Jan Kliment nowym bohaterem "Tańca z gwiazdami". Widzowie są podzieleni

Jan Kliment po raz kolejny będzie mógł sprawdzić się w nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Warto przypomnieć, że tancerz aż trzy razy zdobył Kryształową Kulę. Jak się okazało, nie każdy cieszy się z jego powrotu. W sieci pojawiły się wymowne komentarze widzów. "Ta edycja to żart jakiś. Starych tancerzy przywrócili, a młodych nawet nie zaprosili. Tak jak w ostatnich dwóch edycjach oglądalność wzrosła, tak w tej możecie być pewni, że spadnie", "Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść... Jest tylu fantastycznych nowych tancerzy, dajcie im szansę. (...) Sorry jego czas minął dawno", "Odpuszczę sobie tę edycję" - czytamy na Instagramie. Niektórzy jednak cieszyli się, że to właśnie Jan Kliment wystąpi w nowej edycji. Tancerz ma w sieci wielu sympatyków. "Super wiadomość! Zanim zobaczyłam opis, pomyślałam, że Janek najbardziej pasowałby do pani Grażyny. Także super dobór pary" - czytamy pod postem. A wy co sądzicie?

Wiele osób liczyło, że Michał Kassin pojawi się w programie „Taniec z gwiazdami". Tancerz wydał oświadczenie

Michał Kassin pojawił się w 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Mężczyzna tańczył wraz z Roksaną Węgiel. Nic dziwnego, że utalentowany tancerz zyskał wielu fanów. Wierni widzowie zaczęli się zastanawiać, czy Kassin zachwyci również w nadchodzącym sezonie programu. Ten od razu zabrał głos w tej sprawie. Niektórzy mogą być zawiedzeni. "Kochani, mnóstwo z was pyta, co z moim udziałem w wiosennej edycji, piszecie mi, że kupiliście już bilety na widownię i dopytujecie, dlaczego nie ma żadnych wzmianek na mój temat. Od razu uspokajam, że nie mam kontuzji i nie rezygnuję z tańca, jednak nie zobaczcie mnie w najbliższej edycji 'TzG'. Tym razem szansę na udział w programie dostali po prostu inni tancerze… Czego im z całego serducha gratuluję, bo ten program to wspaniała przygoda i świetna okazja, by się pokazać światu" - wyznał w mediach społecznościowych. Kassin nie ukrywał smutku.