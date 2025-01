Obecnie trwa drugi sezon "Królowej przetrwania". Uczestniczki show TVN7 muszą stawić czoła warunkom, które panują w dżungli. Nie obejdzie się bez współpracy i siły fizycznej. Jak wiadomo, tylko jedna z pań może wygrać program. Nie da się ukryć, że wśród bohaterek pojawiło się mnóstwo znanych nazwisk. W trzecim odcinku do "Królowej przetrwania" dołączyły jeszcze Agnieszka Kaczorowska i Paulina Smaszcz. Tak zareagowały na nie pozostałe uczestniczki.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz wspomina karierę w paśmie porannym. Sprawdza "halo tu polsat"?

Paulina Smaszcz i Agnieszka Kaczorowska w programie "Królowa przetrwania". Tak zareagowały na nie inne uczestniczki

Paulina Smaszcz i Agnieszka Kaczorowska zostały kapitankami drużyn. Ich przybycie wiązało się z różnymi reakcjami bohaterek. Ola Ciupa przyznała, że tancerka kojarzy jej się głównie ze słynną postacią z "Klanu". - No okej... Zawsze cokolwiek bym nie robiła, to zawsze byłam Bożenką z "Klanu". Jakby nie patrzeć siedzę w tym światku od dzieciaka - odparła Kaczorowska. Ola Tomala nie kryła jednak zdziwienia. Choć znała wcześniej Agnieszkę, ta jeszcze raz jej się przedstawiła. - Z Agnieszką znamy się z młodych lat, ponieważ razem tańczyłyśmy na turniejach tańca i zdziwiłam się, że w ogóle mnie nie poznała. Ale to było dawno temu. Może aż tak się zmieniłam. Ja ją poznałam od razu... Zdziwiłam się, że mnie nie poznałam i zrobiło mi się przykro - podkreśliła. Agnieszka Kotońska pozytywnie zareagowała na Paulinę Smaszcz. Nie kryła radości. - Patrzyłam na Paulinę i pomyślałam sobie super, z********e będą dwie babcie w programie -stwierdziła.

PRZECZYTAJ TEŻ: Trybałę poniosły nerwy w "Królowej przetrwania". "Rozmowa c***a z butem"

Paulina Smaszcz zdecydowała się na wyznanie. Opowiedziała o swojej przeszłości

Paulina Smaszcz stwierdziła w programie "Królowa przetrwania", że ma za sobą trudny czas. Opowiedziała o tym, jak straciła pracę, a później rodzinę. Nie ukrywała, że ostatnie pięć lat było trudne. Porównała nawet show-biznes do dżungli. Dodała jednak, że nie planuje się poddawać. - Kiedy nagle upadłam zdrowotnie, kiedy nagle straciłam swoją rodzinę, rozwiodłam się. Nagle show-biznes stwierdził, że już nie jestem potrzebna. Podniosłam się i idę przez życie dalej. A jednak dużo osób czekało, że upadnę i już nie wstanę. Nie dam wam tej satysfakcji - powiedziała z dumą w progranie.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty