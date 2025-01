Anna Derbiszewska dała się poznać w dziesiątej edycji uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Na początku randkowego show kobieta zaprosiła na swoje gospodarstwo Jakuba. Nie da się ukryć, że widzowie byli dość sceptycznie nastawieni do tej relacji. Później wszystko się zmieniło. Rolniczka i uczestnik pokazali jednak, że ich uczucie jest prawdziwe. Tuż po zakończeniu programu wyszło na jaw, że para jest już po zaręczynach. Niedługo później Anna zdradziła, że jest w ciąży. 15 maja na świat przyszedł Dariusz, syn zakochanych. Fani zastanawiali się jednak, czy Anna i Jakub planują kolejne dziecko. W końcu bohaterka show zabrała głos na ten temat.

"Rolnik szuka żony". Anna Derbiszewska powiększy rodzinę? Wszystko jasne

Anna Derbiszewska i Jakub Manikowski doczekali się syna Dariusza. Warto przypomnieć, że uczestnik ma już trójkę dzieci z poprzednich relacji. Internauci zaczęli zastanawiać się, czy para z programu "Rolnik szuka żony" myśli już o kolejnym potomku. Pojawiły się też spekulacje na temat domniemanej ciąży. Derbiszewska podjęła ten temat na swoim profilu na Instagramie. Fani mają już odpowiedź. "W ciąży przytyłam 30 kg. Zostało mi jeszcze 8 do zrzucenia. Dlatego co niektórzy pomyśleli, że jestem w drugiej ciąży, a ja po prostu jeszcze nie doszłam do swojej wagi. Gdybym przytyła 10, to pewnie byłoby już po sprawie" - podkreśliła Anna na profilu.

"Rolnik szuka żony". Anna Derbiszewska o imieniu syna. Wyznała, dlaczego je wybrała

Syn Anny i Jakuba nazywa się Dariusz. Uczestniczka programu w mediach społecznościowych odpowiedziała również na pytanie, dlaczego wybrała właśnie to imię. Kryje się za tym pewna historia. "Nie miałam ulubionego imienia dla chłopca. Dla dziewczynki myślałam, że Amelia będzie numerem jeden. Po trzech miesiącach okazało się, że to będzie chłopiec więc z racji tego, że mój tata miał na imię Darek, był moim przyjacielem, ojcem i autorytetem, to stwierdziłam, że nie może być inaczej" - wyznała rolniczka.

