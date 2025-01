31 grudnia 2024 roku widzowie mogli przebierać w sylwestrowych wydarzeniach. Polsat zorganizował w Toruniu "Sylwestrową moc przebojów", gdzie gwiazdą była m.in. Doda. Z kolei TVP postawiła na młode pokolenie i do udziału w koncercie zaprosiła Wersow. W tym roku również TV Republika zdecydowała się na sylwestrowy koncert, jednak chwilę po jego rozpoczęciu w sieci pojawiły się głosy oburzonych widzów. O co poszło? Zwrócili uwagę na pewien element, którego według nich zabrakło podczas transmisji.

TV Republika zorganizowała własnego sylwestra. Na scenie gwiazdy disco polo

TV Republika również postanowiła przygotować dla swoich widzów sylwestrowy koncert. Wydarzenie zorganizowano na Lubelszczyźnie, a dokładniej w Chełmie. Koncert zaczął się o 19.45 i był transmitowany zarówno online, jak i na antenie stacji. Imprezę poprowadzili Anna Popek i Rafał Patyra, którzy są doskonale znani widzom TV Republika. Drugą parą prowadzących byli Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Na scenie pojawiły się takie zespoły jak m.in. Kombi czy Lombard. Nie mogło zabraknąć także disco polo. Widzowie mili okazję bawić się przy muzyce Radka Liszewskiego i zespołu Bayer Full. Zadbano także o zagraniczne gwiazdy. Stacja do udziału w wydarzeniu zaprosiła zespół Boney M. Jak imprezę ocenili widzowie? Już po rozpoczęciu imprezy posypały się słowa krytyki.

Widzowie TV Republika oburzeni. Zabrakło kluczowego elementu. "To patriotyczny obowiązek"

O ile lista wykonawców zaproszonych na koncert sylwestrowy TV Republika zadowoliła widzów, to nie spodobał się im inny element programu. W mediach społecznościowych widzowie podkreślili, że stacja nie wyemitowała noworocznego orędzia Andrzeja Dudy. Podkreślono, że transmisja tego przemówienia to patriotyczny obowiązek stacji. "A gdzie orędzie Prezydenta!", 'Ale, że na antenie nie ma orędzia Prezydenta to nieładnie. Niech w Chełmie się bawią. Bardzo dobrze. Popieram, ale na antenie to powinien być patriotyczny obowiązek transmitować na żywo orędzie", "Orędzie Prezydenta też olaliście. Telewizja wpolsce24 bije was na głowę" - czytamy w komentarzach. Co o tym sądzicie, czy stacja powinna transmitować przemówienie Andrzeja Dudy?