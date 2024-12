Najnowszy odcinek "Milionerów" z pewnością dostarczył widzom wielu emocji. Pani Anna spod Warszawy najszybciej odpowiedziała na pytanie eliminacyjne i usiadła obok Huberta Urbańskiego. Problemy zaczęły nieoczekiwanie pojawiać się przy drugim pytaniu.

"Milionerzy". Co dawniej sprzedawano w bałwanach?

Hubert Urbański odczytał pytanie i podał cztery możliwe odpowiedzi. - Co dawniej sprzedawano w bałwanach? - usłyszała uczestniczka.

A. zboże

zboże B. sól

sól C. cukier

cukier D. śnieg

Pani Anna nie zamierzała ukrywać, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. - No straszne zaskoczenie. Bałwan kojarzy się ze śniegiem, ale... Chyba sobie nie poradzę sama - wypaliła zestresowana. O pomoc poprosiła zgromadzoną w studiu publiczność. Większość osób postawiła na odpowiedź. B. sól. Pani Anna zdecydowała się zaufać głosującym i bardzo dobrze na tym wyszła. - Masz te pieniądze, brawo. Taki bałwan, to pokaźny blok soli w kształcie beczki po prostu - podsumował Urbański. - Dziękuję wszystkim - dodała od siebie poruszona uczestniczka. Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, czy znaliście odpowiedź na to pytanie.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z innych odcinków

Sporo emocji wzbudziło "młodzieżowe" pytanie z odcinka 759. "Gdzie bambik zapłaci v-dolcami za skiny?" - dopytywał Hubert Urbański. Siedząca na fotelu obok pani Katarzyna zdębiała. Po dłuższym namyśle zdecydowała się zaznaczyć odpowiedź "w Fortnite". Na szczęście była to właściwa opcja. Nie obeszło się jednak bez kontrowersji. Pod materiałami na Facebooku internauci wyrazili swoje oburzenie. "Czy to jest quiz dla 12-latków?", "Litości...", "W teleturniejach powinien być nakaz używania tylko polskich słów oraz wyrażeń. Przecież nie każdy musi znać języki i wyrazy obcojęzyczne", "Pogubiłem się w tych pytaniach" - mogliśmy przeczytać. Z kolei w 655. odcinku w zakłopotanie wpadła pani Beata. Uczestniczka musiała odpowiedzieć na pytanie o ramadan. Choć nie była pewna, to zaryzykowała. Niestety, nie wyszła na tym najlepiej.