Asia dała się poznać jako uczestniczka dziesiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ekspertki połączyły ją z Kamilem, jednak od początku para miała do siebie dystans. Szybko stało się jasne, że z tego związku nic nie będzie. Para postanowiła rozstać się i pozostać przyjaciółmi. Co ciekawe, małżonkowie nie czują do siebie urazy, a ostatnio wystąpili nawet razem w "Dzień dobry TVN" i to w kuchni, przygotowując wspólnie potrawy. Uczestniczka nadal mieszka w małej wsi, gdzie postawiła mały mobilny dom. Widzowie mieli okazję oglądać go w programie. Teraz Asia pokazała wszystkie zakamarki swojego lokum.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Asia oprowadziła po swoim małym domu

Dom Asi to tzw. domek parterowy na zgłoszenie, który zajmuje powierzchnię 35 mkw. Niewielki metraż mieści wszystko, czego potrzeba do życia. Jak przekonuje kobieta, jest dla niej w pełni wystarczający. Przypomnijmy, że mieszka tam ze swoim psem. Większość metrażu zajmuje tzw. część dzienna - salon z otwartą kuchnią. Aneks kuchenny nie jest tak mały, jak mogłoby się wydawać. Wielkość przypomina kuchnię, jaką można znaleźć w niejednym mieszkaniu w bloku lub pełnometrażowym domu. Znalazło się także miejsce na stół i krzesła. Część wypoczynkowa oddzielona jest drewnianym kwietnikiem. Salon jest tym pomieszczeniem, które najczęściej widywaliśmy podczas nagrań do programu i w którym Asia z Kamilem spędzali najwięcej czasu. Znajduje się tam szara kanapa, stolik kawowy, komoda.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Łazienka Asi może zadziwić

Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała na nagraniu także sypialnię. Jest to urządzone w stylu minimalistycznym pomieszczenie - stoi tam duże łóżko i szafa. Jak przekonuje Asia, jest to w pełni wystarczające dla jednej osoby. Co może dziwić, łazienka jest "pełnowymiarowa". Metrażem nie odbiega od większości małych łazienek widywanych w polskich mieszkaniach. Urządzona jest w prostym stylu. Jest miejsce na pralkę i niezbędne przybory kosmetyczne. Wewnątrz domku panuje przytulny klimat ze względu na obicie ścian drewnem. Asia wytłumaczyła też, jak ogrzewa swoje lokum. Dom jest całoroczny, a kobieta ma dwa panele grzewcze na podczerwień i jeden zwykły kaloryfer. Jak podobają wam się wnętrza? Dajcie znać w naszej sondzie.