Błażej Stencel niedawno stał się nową twarzą Telewizji Polskiej. Od kilku miesięcy robi zawrotną karierę w "nowej TVP". Mężczyzna dał się poznać jako prezenter "Koła fortuny". Ostatnio głośno zrobiło się również na temat jego życia prywatnego. Stencel zapozował z partnerem na okładce "Repliki". Teraz otworzył się na temat swojego związku z mężczyzną. Jego ukochanym jest Kamil Krupicz.

Błażej Stencel szczerze o związku z mężczyzną. Gwiazdor "Koła fortuny" od lat jest z Kamilem Krupiczem

W "Pytaniu na śniadanie" Błażej Stencel opowiedział o swojej szczęśliwej relacji. W związku z Kamilem Krupiczem jest od wielu lat. Mężczyznę można kojarzyć z takich seriali, jak "Na Wspólnej" i "Barwy szczęścia". Prezenter "Koła fortuny" opowiedział o tym, jak wygląda życie z partnerem w kraju, który słynie z podziałów w przypadku tematu związków jednopłciowych. Mężczyzna od samego początku mówił o tym głośno. - Nie ukrywamy niczego (...), to jest dla mnie jakąś totalną głupotą, chociaż oczywiście rozumiem, że ktoś może się bać i pochodzić z takiej rodziny, która tego nie akceptuje. My się czujemy z tym dobrze, jesteśmy normalnymi facetami, którzy po prostu się kochają i żyją razem - opowiedział Błażej Stencel.

Błażej Stenal wspominał coming out. "Była wielka awantura"

Błażej Stencel jakiś czas temu w rozmowie z "Repliką" opowiedział o swoim coming oucie. Okazało się, że jego rodzice nie przyjęli gładko wiadomości, że ich syn kocha mężczyznę. Prezenter TVP wspominał, że przed laty rozpoczęciem trudnego tematu spowodował ogromną kłótnię. "A jeśli chodzi o rodziców, o to, jak się dowiedzieli - to była masakra. Byłem wtedy z moim pierwszym chłopakiem. Była wielka awantura, chcieli mnie wysyłać do psychologów, na co ja przytomnie i odważnie odparłem, że to oni powinni do nich iść" - mówił "Replice". Na tym się jednak nie skończyło. "Męczyliśmy się z tematem chyba cały rok. Tata powiedział mi, że nigdy tego nie zaakceptuje. Znów przytomnie i odważnie powiedziałem, że musi zaakceptować, bo inaczej straci syna. To chyba mocno oboje wzięli do siebie i od tamtej pory zaczęło być spoko" - wspominał Błażej Stencel.