Za nami kolejny odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Najnowsza odsłona show budzi bardzo wiele emocji, bo jak na razie tylko jedna para dobrze rokuje. Agnieszka i Damian jeszcze nie mówią o miłości, bo na to za wcześnie, ale czule trzymają się za ręce i chcą dalej rozwijać stworzoną przez ekspertki relację. Za to u Agaty i Piotra istna katastrofa i widzowie są przekonani, że nie ma najmniejszych szans, aby to małżeństwo przetrwało. Co ciekawe, Piotr jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i na bieżąco komentuje każdy z odcinków. Wyraźnie daje do zrozumienia, że żywi do Agaty niechęć, wiec poniekąd zdradza, jak potoczyły się ich dalsze losy. Co słychać u Joanny i Kamila? Przyszedł czas na wizytę uczestniczki w domu partnera. Zaczęło się od romantycznej kolacji przy świecach, podczas której nic Joannie nie pasowało i doszukiwała się każdego najmniejszego mankamentu. Dalsza część pobytu przebiegła w jeszcze cięższej atmosferze.

REKLAMA

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna miała łzy w oczach. "Może jestem beznadziejna"

W ostatnim odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Joanna i Kamil wybrali się do restauracji z przyjaciółmi uczestnika. Podczas wyjścia między parą doszło do kłótni. Kamil oznajmił partnerce, że nie zamierza non stop zabiegać o jej względy, czego ona nie docenia. "Użył tych słów, że nie będzie koło mnie skakał i że on czuje, że ja nie doceniam" - powiedziała Joanna. Kamil przyznał, że w obydwojgu z nich puściły emocje i skończyło się kłótnią. Oliwy do ognia dodał fakt, że po spotkaniu ze znajomymi Kamil nie zapytał się o odczucia Asi.

Jest mi też przykro, że mój mąż nie jest ciekawy tego, czy podobało mi się na spotkaniu z jego znajomymi, że nie mówi, czy mu się podobało, czy myśli, że ja im się podobałam. Dla mnie to było dziwne, że o nic nie dopytał i że nie gadaliśmy już o tym po tym spotkaniu. Ja potem czuję, że może coś źle zrobiłam, może coś źle powiedziałam albo w ogóle jestem beznadziejna. Takie mam czasem odczucie

- wyznała zaniepokojona Joanna. Następny dzień upłynął parze w milczeniu. W jednym z ujęć można było nawet dostrzec zaszklone oczy Joanny. Nie dało się ukryć, że z trudem powstrzymywała kumulujące się w niej emocje.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna w ogniu krytyki. "Uciekać jak najszybciej"

Co o zachowaniu Joanny sądzą widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? W komentarzach, które pojawiają się na oficjalnym profilu programu na Facebooku, większość z nich zgodnie krytykuje zachowanie uczestniczki i współczuje Kamilowi, który w eksperymencie dostał wyjątkowo oporną partnerkę. "Nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, ale odnoszę wrażenie, że cokolwiek by ten chłopak nie zrobił, to prawie zawsze z jej strony pojawia się mniejsza lub większa, ale jednak krytyka", "Asia jest komarem energetycznym. Wysysa z Kamila wszystko, co najlepsze", "Ta kobieta to wampir energetyczny. Samo oglądanie jej mnie emocjonalnie męczy. Uciekać jak najszybciej!" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami