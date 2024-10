Program "Rolnik szuka żony" jest już niemal na półmetku. Niektórzy bohaterowie miłosnego show mają już swoje faworytki bądź faworytów, inni nadal nie są pewni swoich decyzji. Pożegnaliśmy się też z pierwszymi uczestnikami, Marcin odprawił bowiem Roksanę, a Wiktoria Łukasza. Kandydaci musieli też zmierzyć się z nowymi zadaniami wyznaczonymi przez rolników. Podczas prac u Rafała doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji, która mogła skończyć się tragicznie.

"Rolnik szuka żony". Na planie doszło do niebezpiecznej sytuacji. "Jak z horroru klasy B"

W szóstym odcinku programu "Rolnik szuka żony" Rafał postanowił porozmawiać na osobności z każdą z kandydatek. Aby nie połączyć przyjemne z pożytecznym, zdecydował, że zrobi to podczas prac w szklarni. Zadanie, z którym musiały zmierzyć się dziewczyny, polegało na zaklejaniu dziur w folii przy pomocy specjalnej taśmy. Pracę wykonywały, stojąc na drabinie. Rolnik w tym czasie asekurował kobiety. Internauci zwrócili jednak uwagę na jeden szczegół. Rafał trzymał bowiem w ręku nóż, który co jakiś czas niebezpiecznie zbliżał do ciała Dominiki. Fani programu uznali, że niewiele brakowało, a doszłoby do tragedii. "Ten nóż w ręku na wysokości tętnicy udowej... Tylko ja cały czas rozkminiałam czy będzie końcówka odcinka jak z horroru klasy B?", "Aż oddech wstrzymałam", "Chwila moment i nawet by nie zauważył, jakby przeciął jej tętnicę", "Też mnie zmroziło" - pisali w komentarzach.

"Rolnik szuka żony". Rafał wkrótce pożegna się z Magdą? Ma do niej jeden zarzut

Podczas rozmowy na osobności Rafał pytał każdej z kandydatek, jakie wady w nim zauważyły. Podczas gdy dziewczyny niemal jednogłośnie zaprzeczały, jakoby zaobserwowały u rolnika jakieś negatywne cechy, on nie miał oporów, aby wytknąć Magdzie nadopiekuńczość. Uczestnik miłosnego show stwierdził, że kobieta zbyt mocno się stara i on czuje się osaczony. Słowa Rafała bardzo zmartwiły Magdę, która do końca odcinka pytała pozostałe kandydatki, czy one również odbierają ją jako nadopiekuńczą. Dziewczyny zapewniały jednak, że one nie odniosły takiego wrażenia.