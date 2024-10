Muniek Staszczyk ma za sobą trudne chwile. W lipcu 2019 roku trafił do szpitala z powodu wylewu. -Dostałem od ludzi prawdziwe wsparcie, po wyjściu ze szpitala również, w każdym miejscu jak spożywczak, czy poczta, czy na ulicy – i do dziś dostaję, pytają o zdrowie, to jest fajne - mówił w radiu RMF FM. W tych momentach z pewnością pomogła mu także wiara, o której opowiedział na antenie Telewizji Republika.

REKLAMA

Zobacz wideo Muniek Staszczyk szczerze o zmianach w życiu. "Nie jestem takim kozakiem"

Muniek Staszczyk w TV Republika. Opowiedział o papieżu i odmawianiu różańca

W sobotę 19 października w programie śniadaniowym Telewizji Republika "Wstajemy!" ukazał się wywiad z Muńkiem Staszczykiem. Wokalista porozmawiał z Anną Popek o wierze. Najpierw w ciepłych słowach wspomniał papieża Jana Pawła II. - Towarzyszył mojemu pokoleniu do 2005 roku, do momentu, gdy zamarła cała Warszawa, cała Polska i cały świat katolicki. Chcąc nie chcąc, powiem banał, to jest papież mojego pokolenia. (...) Przez całe moje życie się przewijał - mówił. Wspomniał, że ma lepsze i gorsze momenty w wierze. - W sytuacji zwątpienia, odejścia od Boga, to zawsze się znajduje, przychodzi jakiś emisariusz, posłaniec - mówił. Anna Popek zapytała Muńka Staszczyka, czy odmawia różaniec. - Oczywiście. Nie codziennie, ale często z żoną odmawiamy - powiedział i dodał, że ma wyjątkowy różaniec z Medjugorje.

Muniek Staszczyk w ogniu krytyki za występ w TV Republika

W mediach społecznościowych TV Republika często pojawiają się zapowiedzi programów i wywiadów. 17 października opublikowano wpis z informacją o tym, że Muniek Staszczyk wystąpi w formacie "Wstajemy!". Jeszcze zanim wywiad z jego udziałem ukazał się w telewizji, w sieci pojawiło się dużo negatywnych komentarzy. Fani muzyka byli mocno zaskoczeni faktem, iż zdecydował się wystąpić w kontrowersyjnej stacji. "Nawet Muniek się pcha do kabaretu?", "Pozostawię to bez komentarza", "Muniek, dlaczego?" - pisali. Znalazło się także kilka bardziej pozytywnych wpisów, jednak były one mniejszością. "Super", "Czekamy", "Będę oglądać" - czytamy.