Magdalena Ogórek długo nie popracowała w telewizji śniadaniowej propagandowej stacji wPolsce24, która wychwala PiS pod niebiosa. Program, który wystartował 2 września, a w którym była jedną z prowadzących, zniknął z anteny na stałe. - Oglądalność "Poranka" była niezadowalająca, dlatego postanowiono z jednej strony ograniczyć koszty, a z drugiej skupić się w paśmie porannym na tematyce politycznej. Celem jest skuteczniejsza rywalizacja o widzów z innymi stacjami informacyjnymi, zwłaszcza Republiką, obecną w telewizji naziemnej już od połowy lipca br. - podaje informator Wirtualnych Mediów. Ogórek nie znika jednak ze stacji. Ma jeszcze wciąż program publicystyczny "Salon polityczny Magdaleny Ogórek".

REKLAMA

Zobacz wideo Sikora o różnicach między "halo tu Polsat", a "PnŚ"

wPolsce24. Oni też stracili program

Poza Magdaleną Ogórek, która współprowadziła program z Rafałem Porzezińskim, w "Poranku" występowała też Małgorzata Opczowska z mężem Jackiem Łęskim. W ostatnich tygodniach niektóre wydania współprowadzili także Marta Kosik, Damian Stanisławski i Marta Piasecka. W pierwszym odcinku "Poranka", który prowadziła Magdalena Ogórek, Rafał Porzeziński podpytywał ją o wakacje. - Buzia Poli Raksy, ale raczej z charakteru to jesteś raczej Lara Croft, i szukałaś zaginionej arki, i grobu świętego Piotra. Czy tak było? - zagadywał, po czym nastąpiła autopromocja nowej książki prezenterki. Dzięki niemu mogła pochwalić się, że wakacje spędziła w Watykanie, gdzie zbierała materiały w tajnych archiwach i tropiła niemieckich oraz austriackich nazistów. Podziękowała też za komplementy i nieskromnie dodała, że słyszała nawet, że niektórzy mówią o niej... "Pani Samochodzik".

Magdalena Ogórek o paskach grozy w TVP Info

Gdy Magdalena Ogórek wróciła we wrześniu do telewizji po dziesięciu miesiącach przerwy, udzieliła Plejadzie wywiadu. Odcinała się jednak od słynnych pasków grozy w TVP Info, które pojawiały się w stacji za jej czasów. W swojej pracy nie widziała nic złego. - Czy ja układałam te paski? Błagam, nie będę brała udziału w jakiejś odpowiedzialności zbiorowej. Ostatnio został zatrzymany Jacek B., były dziennikarz TVN-u i radia RMF, to czy teraz odium jego zachowania ma spaść na innych dziennikarzy Uważam, że miara, która została przełożona do telewizji publicznej, jest niemiarodajna. Takiego pręgierza nie utrzymałby nigdy w życiu TVN - mówiła.