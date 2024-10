"Rozmowy w tłoku" cieszyły się kiedyś ogromną popularnością. W zabawnym formacie znani aktorzy wcielali się w różnych celebrytów lub polityków, naśladowali ich głosy i zachowania, jednocześnie komentując bieżące wydarzenia. Szymon Majewski, który w tym tygodniu był jednym z współprowadzących "Dzień dobry TVN" postanowił przywrócić do życia dawny program. W specjalnym odcinku mogliśmy zobaczyć Katarzynę Kwiatkowską jako Caroline Derpienski, Michała Meyera jako Krzysztofa Rutkowskiego oraz Michała Zielińskiego jako Zenona Martyniuka. Jak wyszło?

"Rozmowy w tłoku". Część fanów jest zachwycona powrotem programu

Format oczywiście nie powrócił na stałe do telewizji. Emisja była niejako zwieńczeniem współpracy Majewskiego z "DDTVN". Początkowo wydawało się, że był to całkiem dobry pomysł. Część z widzów z sentymentem podeszła do nowej odsłony. "Bardzo utalentowani aktorzy, super jakby program wrócił. Niesamowite talenty. Aktorzy - wspaniali parodyści!", "Mam nadzieję, że 'Rozmowy...' będą dalej pokazywane", "Ogólnie starsze formaty są lepsze od dzisiejszych w telewizji" - czytamy. Niestety, pod filmem z programu szybko zaczęły pojawiać się również komentarze niezadowolonych widzów.

"Rozmowy w tłoku" już nie bawią. Oberwało się Szymonowi Majewskiemu

Niektórzy woleliby, by format nie pojawiał się już więcej na antenie. "Szkoda, znów będziemy się cofać o 20 lat... Kiedyś to było śmieszne, ale teraz jest żenujące... Sam program w tym tygodniu był żenujący... Już ludzie poszli do przodu a pan Szymon nie...", "'Dzień dobry TVN' postanowiło odgrzewać stare kotlety i jeszcze usilnie chce nas przekonać, że są one smaczne", "Beznadziejne… zmieniłam program, bo nie da się oglądać…", "Nieee, te przebieranki, kabarety wcale nie były i nie są śmieszne, odgrzewane kotlety. Wystarczą rebusy" - pisali. A wy mieliście okazję obejrzeć specjalny odcinek "Rozmów w tłoku"? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu. ZOBACZ TEŻ: Kontrowersyjny tiktoker wystąpił w TVN, teraz żałuje. Wydał oświadczenie