Niedawno program "Top Model" powrócił na antenę. W roli jurorów bez zmian widzowie oglądają: Joannę Krupę, Katarzynę Sokołowską, Dawida Wolińskiego oraz Marcina Tyszkę. Za nami castingi oraz pierwsze sesje zdjęciowe uczestników. W ostatnim odcinku pojawiła się nawet Anna Lewandowska, która pomagała im w nagrywaniu reklamy. Obecność trenerki fitness skłoniło Aleksandrę do zwierzeń. Za czasów szkolnych czuła się "najgorsza w drużynie". - Została ze mną taka po prostu trauma - opowiedziała Aleksandra. A co działo się w nowym odcinku?

"Top Model". Sesja na ciężarówce. Uczestniczka źle się poczuła. "Masz wysoki puls"

W najnowszym odcinku uczestnicy stanęli przed ogromnym wyzwaniem. Malwina Wędzikowska zaprosiła ich na pokaz mody, który odbywał się na jeżdżącej ciężarówce. Zadanie było emocjonujące dla uczestników. Dla niektórych aż za bardzo. Po zejściu z wysokości Ada źle się poczuła i musiała skorzystać z pomocy medycznej. - Szybko mi serce zaczęło bić - komentowała. Weszła do karetki, gdzie ją zbadano. - Masz wysoki puls. (...) Troszkę nogi wzniesiemy - mówił ratownik. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. - Jest okej - komentowała Ada do Michała Piróga. W trudnych chwilach mogła liczyć na wsparcie Grzegorza. Uczestnicy spali razem w łóżku. - Z Grzesiem mam bardzo dobry kontakt. On potrafi 100 razy w ciągu dnia zapytać się, czy wszystko u mnie jest okej, przytulić - mówiła Ada.

"Top Model". Klaudia El Dursi pojawiła się na sesji. Masha sama odeszła z programu

W dalszej części odcinka uczestnicy spotkali się z Klaudią El Dursi oraz Karoliną Ferenstein-Kraśko. Celebrytki towarzyszyły im podczas sesji zdjęciowej z końmi. Kto poradził sobie najlepiej? Tym razem jurorzy wybrali Tymka. - Super praca - skwitowała Joanna Krupa. Niestety nie wszystkim poszło tak dobrze. Trójka uczestników była zagrożona - Mateusz, Masha oraz Ola. Wtedy stało się coś niespodziewanego. Głos zabrała Masha, która poinformowała wszystkich, że sama rezygnuje z programu. Skąd taka decyzja? - Niestety mam swoje zobowiązania w Warszawie, w pracy i muszę odejść - powiedziała. - Szkoda, bo... - mówiła Krupa i pokazała jej zdjęcie. To oznaczało, że miała przejść do następnego etapu. - Nie wrócę już - wołała, żegnając się z wszystkimi. Jej decyzja nie zmieniła losu innych uczestników. Z programem pożegnał się także Mateusz. ZOBACZ TEŻ: Stylista ocenia metamorfozy z "Top Model". "Każda ze zmian okazała się..." [PLOTEK EXCLUSIVE]