Niedawno na antenie Polsatu zadebiutował nowy program "Moja mama i twój tata", w którym w roli prowadzącej występuje Katarzyna Cichopek. Głównym celem dojrzałych uczestników formatu jest znalezienie drugiej połówki. W tym zadaniu pomaga im nie tylko piękne otoczenie, ale także ich dzieci, które mieszkają w innej willi i wszystkiemu się przyglądają. W piątym odcinku programu dołączyły nowe osoby - Alicja i Jacek. To była jednak rozgrzewka przed najnowszymi wydarzeniami w willi.

"Moja mama i twój tata". Sławomir boi się Anny? Jego reakcja nie pozostawia wątpliwości

Chociaż Sławomir i Anna doskonale się dogadywali i opowiadali o rozwijającym się uczuciu, to w najnowszym odcinku w ich relacji pojawił się kryzys. Wszystko przez wieczorne ognisko. Uczestnik uwierzył, że Anna wpływa na kierunek dymu i ma pewne "moce". - Troszkę czarujesz pewnie - mówił. Sławomir zaczął odczuwać lęk, o czym otwarcie powiedział przed kamerami. - To się może śmiesznie na to patrzy, ale jeśli ktoś ma doświadczenia z taką ciemniejszą stroną, to patrzy na to zupełnie inaczej (...) Nie mogę sobie pozwolić, żeby ktoś w moim otoczeniu posługiwał się takimi metodami. Wywołuje to we mnie strach - mówił zaniepokojony uczestnik. Postanowił skonfrontować to również z Anną. Poszedł do niej i opowiedział o swoich odczuciach. - Miałem bardzo złe doświadczenia z takimi rzeczami, bardzo złe. I bardzo długo z tego uciekałem, i wychodziłem. I to, co dzisiaj zobaczyłem, tak, przestraszyło mnie - powiedział uczestnik. - No i właśnie Sławek zrobił krok w tył - skwitowała Anna.

"Moja mama i twój tata". Internauci komentują relację Sławomira i Anny. "Co on taki strachliwy"

Sytuacja związana ze Sławomirem i Anną wzbudziła w widzach różne emocje. Od razu ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Bez przesady", "Sławek się pogubił przy tej ilości magii", "Mnie to bawi", "Bez przesady! Co on taki strachliwy! Każda kobieta ma czasami takie 'czary-mary'" - pisali internauci. ZOBACZ TEŻ: "Moja mama i twój tata". Nie uwierzycie, co zrobił nowy uczestnik. "Brakuje tylko, żeby mu ślina pociekła"