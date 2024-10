Ogromna zmiana w "The Voice of Poland"! Widzowie długo na to czekali

Niedawno ruszyła 15. edycja "The Voice of Poland". Od ostatniego wydania z show zniknęli m.in. Justyna Steczkowska, Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska, a zastąpili ich Paulina Chylewska, Maciej Musiał i Jan Dąbrowski. W jury po raz kolejny zasiedli Lanberry, Tomson i Baron. Na fotel jurorski powrócił też Michał Szpak, a w programie zadebiutował nowy trener - Kuba Badach. Przekomarzania między Szpakiem a Kubą Badachem już od pierwszych odcinków rozbawiają i angażują publiczność, która na gorąco komentuje odcinki w mediach społecznościowych. Produkcja show przygotowała dodatkową niespodziankę dla widzów związaną z kolejnym etapem programu.

Zobacz wideo Wielka Warszawska Potańcówka (kolejna potańcówka Macieja Musiała) w ramach Królewskiego Pikniku

"The Voice of Poland". To już potwierdzone. Do programu wraca uwielbiany przez widzów element

Pierwszym etapem programu "The Voice of Poland" są przesłuchania. Jurorzy już wybrali swoich faworytów. W najbliższym odcinku, który zostanie wyemitowany 12 października o godzinie 20:00, zacznie się drugi etap, czyli bitwy. To jeden z najbardziej ekscytujących elementów programu. Jak się okazuje, produkcja przygotowała w tym sezonie specjalną niespodziankę. Paulina Chylewska i Maciej Musiał poinformowali, że do programu wraca znany i lubiany element, czyli tzw. kradzieże. Na czym to polega? Trenerzy będą mogli "ukraść" pokonanego w bitwie z przeciwnej drużyny, co dodatkowo podkręci emocje w programie.

"The Voice of Poland". Bitwa między uczestnikami odbywa się według ściśle określonych zasad

Pojedynki w programie "The Voice of Poland" także odbywają się według ściśle określonych zasad. W bitwie biorą udział osoby z tej samej drużyny. Nie ma także remisów, a zwycięzcę wybiera trener. Przegrana osoba automatycznie odpada z programu i właśnie tutaj pomocne będą kradzieże. Widzowie poprzednich sezonów uwielbiali ten element. Dzięki temu trenerzy będą mieli możliwość uratować uczestników innych drużyn, którzy przegrali muzyczną rywalizację. Już w najbliższym odcinku show stacji TVP2 atmosfera na planie z pewnością się zagęści. Będziecie oglądać?