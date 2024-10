Za nami czwarty odcinek najnowszego sezonu programu "Rolnik szuka żony". Bohaterowie w końcu przeszli na kolejny etap. Kandydaci i kandydatki mieli okazję przyjechać na gospodarstwa uczestników. Rolnicy i rolniczki ugościli w swoich domach potencjalnych partnerów. Niektórzy mogli nawet liczyć na osobne pokoje. W przypadku Sebastiana sprawa wyglądała nieco inaczej. Bohaterowi zależało na tym, aby zrobić jak najlepsze wrażenie na Ani, Kasi i Patrycji. Do ostatnich chwil przygotowywał swoje mieszkanie.

"Rolnik szuka żony". Tak wygląda dom Sebastiana. Zaprosił do niego trzy kandydatki

Sebastian od samego początku nie ukrywał, że chciał zrobić ogromne wrażenie na kandydatkach. W programie "Rolnik szuka żony" widzowie mogli zobaczyć, że jeszcze niedawno posiadłość uczestnika była niewykończona. Mężczyzna zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zrobić gruntowny remont na czas. W rozmowie z Martą Manowską przyznał, że ostatnie poprawki robił do nocy przed przyjazdem kobiet. Swoje mieszkanie wykończył w nowoczesnym stylu. W salonie dominują drewniane elementy i białe odcienie ścian, które zostały połączone z ciemnymi krzesłami, kanapą i zasłonami. W kuchni znajduje się wyposażenie w kolorze czarnym, połączone z drewnianym blatem. Sebastian pokazał również pokój dla kandydatek. Ania Kasia i Patrycja otrzymały jedno przytulne pomieszczenie z trzema łóżkami. Co sądzicie?

"Rolnik szuka żony". W domu Sebastiana wybuchła afera o ręcznik. "To nie złość, to emocje"

W najnowszym odcinku randkowego show "Rolnik szuka żony" nie zabrakło afery. Odbyła się ona właśnie w domu Sebastiana. Mężczyzna zdenerwował się, że któraś z pań nie odłożyła ręcznika na swoje miejsce. - Dziewczyny, ale ręcznik rzucony byle jak. A ten, kto tak rzucił byle jak, brzydko? - mówił. Wszystkie uczestniczki zaczęły się tłumaczyć. - Na pewno nie byłam to ja - usłyszeli widzowie. Sebastian przyznał, że jest bardzo pedantyczny. - Trochę się przestraszyłam tego na randce, jak powiedziałeś, że jesteś wybuchowy, a teraz widzę to na żywo - powiedziała Ania. Rolnik próbował pokazać swoją perspektywę. - Ja nie jestem wybuchowy, tylko głośno mówię. Emocjonuje się za bardzo. To nie jest krzyk, to nie jest złość, tylko emocja - twierdził. Widzowie nie byli zachwyceni tą sytuacją. W sieci pojawiły się komentarze, które sugerowały, że rolnik przesadził. Co sądzicie?