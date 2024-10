"halo tu polsat" to program śniadaniowy, który w przeciwieństwie do konkurencji emitowany jest wyłącznie w piątki, soboty i niedziele. Ostatnie wydanie prowadzili Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Tym razem rozmawiali oni np. z nastoletnią tancerką, która jest wielką fanką "Tańca z gwiazdami", a także poruszono temat luksusowych torebek. Modele, które pokazano na wizji, kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych. I to właśnie ten wątek niedzielnego wydania śniadaniówki nie podoba się widzom.

"halo tu polsat" w ogniu krytyki. Wszystko przez torebki

Agnieszka Hyży i Maciej Rock zaprosili do studia gości, z którymi rozmawiali o torebkach luksusowej marki. Modele z tego domu mody w swojej kolekcji mają m.in. Victoria Beckham, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Sara Boruc. Cena tej, którą pokazała publicznie żona Wojciecha Szczęsnego, szacowana była na ponad 170 tys. złotych. Rozmowa o takich dobrach luksusowych podzieliła widzów. Ci zostawili wiele krytycznych opinii w mediach społecznościowych. Uważają, że taki temat jest nie na miejscu w obliczu tego, co się dzieje w Polsce i na świecie. "Pokazują tak drogie torebki, a ludzie mają małe zarobki, brakuje im czasem na życie, walczą z powodzią, potracili majątki itp. A tu taka reklama celebrytek i bogaczy... Masakra" - napisał jeden z widzów na Facebooku. Znacznie więcej reakcji jest na Instagramie. "Co za temat. Gdzie ten świat zmierza…", "Temat torebek naprawdę ambitny", "Żeby ktoś lepiej się czuł, żałosne wartości współczesnego świata", "Totalnie bzdurne nakręcanie niepotrzebnych zakupów" - czytamy w komentarzach.

Edward Miszczak chce ściągnąć do śniadaniówki Polsatu Kingę Rusin

Przypomnijmy, że śniadaniówka Polsatu zadebiutowała na antenie tej jesieni. Edward Miszczak nie ustaje w walce o widza i ponoć już planuje roszady w składzie prowadzących. Według informatora portalu Show News już są prowadzone rozmowy z Kingą Rusin, którą dyrektor programowy stacji bardzo chce ściągnąć. "Rozmowy z Kingą Rusin już się odbyły. Chcą jej zaproponować posadę prowadzącej w "halo tu polsat". Nie wiadomo na tę chwilę, na czym ostatecznie stanęło. Propozycje dotyczyły sezonu wiosennego. Powstały plany, aby rozciągnąć śniadaniowy program na cały tydzień, jeżeli tylko wyniki bloków weekendowych okażą się zadowalające. Kinga miałaby być twarzą tej nowej formy, możemy więc się spodziewać, że wkrótce ruszą poszukiwania potencjalnego partnera dla dziennikarki. Wpierw trzeba jednak dopiąć umowę z Kingą" - czytamy w Show News.