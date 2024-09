Mateusz Maga był uczestnikiem czwartej edycji "Top Model". Początkowo jurorów zachwyciła jego androgeniczna uroda. Późniejsze odcinki pokazały, że oprócz niej, Maga nie ma za wiele do zaoferowania. Te same miny, te same pozy i brak charyzmy. Jurorzy przepychali go z odcinka na odcinek, a widzowie nie mogli tej decyzji zrozumieć. Wreszcie, po kilku epizodach model pożegnał się z programem i rozpoczął karierę w poza kamerami. Jak radzi sobie teraz?

REKLAMA

Zobacz wideo Dawid Woliński o operacjach plastycznych. "Dziś zmieniamy płeć, a czepiamy się ust"

Mateusz Maga nie zakończył przygody z modelingiem. Po drodze odkrył pasję do... śpiewania

Ci, którzy obserwują profil Magi na Instagramie doskonale wiedzą, że influencer wciąż kontynuuje pracę w modelingu. Mateusz co jakiś czas chwali się efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych i materiałami zza kulis prestiżowych wybiegów. Od czasu "Top Model" sporo zmieniło się w jego wyglądzie. Maga nabrał muskulatury i przyciął nieco włosy. Zmianie uległy również jego kości policzkowe. Są teraz bardziej "zapadnięte", co wpasowuje się w obecne trendy. Niewiele osób wie, że model miał małą przygodę z muzyką. Wydał nawet dwa single, a jeden z nich był zgłoszony do preselekcji na Eurowizję w 2017 roku. Niestety utwór nie dostał się do eliminacji, a sama piosenka nie spotkała się z pozytywnym odbiorem. Maga przez jakiś czas prowadził również swoją własną agencję modelek i modeli. Niestety interes nie przetrwał zbyt długo. Najnowsze zdjęcia Mateusza znajdziesz w naszej galerii.

Mateusz Maga Otwórz galerię

Mateusz Maga padł ofiarą hakerów. To już kolejny raz

Fani zwrócili uwagę, że model w ostatnim czasie nie jest zbyt aktywny w mediach społecznościowych. Okazuje się, że to wszystko przez próby włamania na jego konto. "Tak jak wspominałem, będę aktywniejszy! Chociaż mam ogromnego pecha! Wczoraj doszło do kolejnego włamania. Jednakże tym razem chociaż zauważyłem, że coś jest nie tak i szybko zareagowałem. Mam już dość tego… podczas tych kilku włamań zdążyło mi usunąć też sporo znajomych" - pisał. Post został opublikowany w grudniu ubiegłego roku. Wygląda na to, że Maga po tych nieprzyjemnych incydentach stracił chęć do prowadzenia swojego profilu. ZOBACZ TEŻ: "Top Model". Rozczarowujące metamorfozy i historyczna eliminacja. Odpadło aż pięć osób