Waldemar dał się poznać w dziesiątej odsłonie programu "Rolnik szuka żony".Początkowo uczestnik tworzył relację z Ewą. W finałowym odcinku wyszło na jaw, że ten związek należy do przeszłości. Wówczas stało się niespodziewane - Waldemar i Dorota zostali parą. Dla widzów był to ogromny szok z uwagi na to, że rolnik początkowo odrzucił kobietę. Zakochani pokazali jednak, że połączyła ich prawdziwa miłość. Przez ostatni czas szykowali się do powitania córki na świecie. Teraz pochwalili się radosną nowiną.

"Rolnik szuka żony". Córka Doroty i Waldemara przyszła na świat

Fani nie mogli doczekać się narodzin córki Doroty i Waldemara. Uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" właśnie wyznali, że dziewczynka jest już razem z nimi. Dumni rodzice udostępnili kadr z córką, który pojawił się na profilu randkowego show w mediach społecznościowych. Opublikowana została się wymowna fotografia. "Dziś Waldemar i Dorota podzielili się z nami wspaniałą wiadomością. Na świat przyszła ich córeczka - Dominika Marcelina. Dorotko! Waldku! Gratulacje! Dominiko Marcelino! Witamy w naszej rolnikowej rodzinie! Dla takich chwil warto tworzyć ten program! - czytamy na Instagramie "Rolnik szuka żony". Fani byli wręcz zachwyceni i rzucili się do składania gratulacji.

Dorota i Waldemar mają już synów z poprzednich związków. Bohaterka programu "Rolnik szuka żony" wcześniej nie zdradzała daty porodu. W sieci pojawiły się jednak informacje na temat imienia dziewczynki. O tym, jak rzekomo będzie się nazywać, zdradził wcześniej syn Doroty. W trakcie jednej z transmisji na żywo chłopiec stwierdził, że jego siostra będzie nazywać się Wiktoria. Okazało się, że nic bardziej mylnego. Prawdziwe imię dziewczynki do samego końca było tajemnicą.

"Rolnik szuka żony". Waldemar dowiedział się o ciąży ukochanej w romantyczny sposób

Dorota i Waldemar właśnie powitali na świecie córkę. Co ciekawe, uczestnik programu "Rolnik szuka żony" dowiedział się o ciąży ukochanej w nietypowy sposób. W rozmowie z portalem Party.pl zdradził, że jego partnerka postawiła na bardzo romantyczny moment. Po raz pierwszy o dziecku usłyszał walentynki. - Byłem wtedy w Szczecinie na te walentynki i tu taka niespodzianka - zdradził w wywiadzie. Bohaterka randkowego show długo trzymała go w niepewności. Czekała, aby mieć pewność, jakiej płci będzie dziecko. - Musiała czekać półtora miesiąca, żeby mieć stuprocentową pewność, że to córeczka jest - zdradził Waldemar w wywiadzie. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Ależ wieści od Doroty i Waldemara! Fani się tego nie spodziewali

Dorota i Waldemar Fot. instagram @rolnikszukazonytvp