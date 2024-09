Krzysztof Radzikowski już od jakiegoś czasu relacjonował w mediach społecznościowych budowę wymarzonego domu. Gwiazdor programu "Googlebox" chętnie chwalił się też przestronnymi i nowocześnie urządzonymi wnętrzami. Po zdjęciach, jakie wrzucał do sieci, możemy wnioskować, że jest fanem minimalizmu, a także różnorodnych odcieni szarości. Zobaczcie, jak prezentuje się jego posiadłość. Jest na czym zawiesić oko.

Krzysztof Radzikowski pokazał, jak mieszka. Ogromne przestrzenie to nie wszystko

Krzysztof Radzikowski związany jest z Michaliną Pyszkiewicz. Para mieszka w domu, który znajduje się w Głownie w województwie łódzkim. Wychowują razem trzyletniego syna Antoniego, a także córkę Hanię, która niedawno przyszła na świat. Strongman chętnie dzieli się rodzinną sielanką. Równie często publikuje też kadry z domu. Bez wątpienia jest on urządzony w stylu minimalistycznym i charakteryzuje się ogromnymi przestrzeniami. W salonie możemy zobaczyć szary narożnik, olbrzymi telewizor i dekoracyjną ściankę, a poza tym niewiele więcej. Równie imponująca, co salon, wydaje się kuchnia. Próżno jednak w niej szukać jakichkolwiek rzeczy do gotowania. Wszystko zostało starannie ukryte w zabudowie zdobionej ciemnymi lamelkami, które są jednym z hitów tego sezonu. Oprócz tego w pomieszczeniu rozciąga się sporej wielkości blat, który służy nie tylko do przygotowywania posiłków, ale i wspólnego spędzania czasu. Zdjęcia z domu Krzysztofa Radzikowskiego możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Krzysztof Radzikowski dba nie tylko o dom, ale i o ogród

Co prawda Krzysztof Radzikowski nie uchylił na tyle rąbka tajemnicy, by pokazać każde pomieszczenie, to warto również zwrócić uwagę na to, co znajduje się dookoła jego domu. Z zewnątrz dom ma czarny dach, a także tynk w kolorze bieli z nielicznymi akcentami szarości. Dookoła rozciąga się kostka, która układa się w ścieżkę prosto do furtki. Wygospodarowano też miejsce na niewielki taras. Oprócz tego na zewnątrz została wypielęgnowana trawa, a dookoła ogrodzenia posadzono tuje. Jak wam się podoba dom Krzysztofa Radzikowskiego? Dajcie znać w naszej sondzie! ZOBACZ TEŻ: Sławomir, Kajra, tu jest jakby luksusowo! W ich domu nie brakuje kolorów. Przedpokój na bogato.