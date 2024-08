Po jesiennych wyborach Telewizja Polska przeszła ogromną rewolucję. Wymieniono cały skład prowadzących w programie "Pytanie na śniadanie". Wiele osób z TVP przeniosło się do konkurencyjnych stacji. Aleksander Sikora, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już od 30 sierpnia będą występować w formacie "halo tu polsat", który zapowiada się obiecująco. Danuta Holecka znalazła natomiast zatrudnienie w TV Republika. Teraz pojawiły się informacje o kolejnych twarzach z Telewizji Polskiej.

Barbara Kurdej-Szatan w TVP. Mówi o tym, jak się czuje w stacji

Magdalena Ogórek i Małgorzata Opczowska twarzami nowej stacji. To nie wszystko

2 września na kanale 52. telewizji naziemnej wystartuje stacja wPolsce24. W czerwcu koncesję na nadawanie przyznała jej KRRiT. Niedawno ogłoszono listę osób, które poprowadzą nowe programy. Widzowie dobrze znają ich z Telewizji Polskiej. W porannym paśmie publicystycznym pt. "Poranek" zaprezentują się Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski oraz Magdalena Ogórek i Rafał Porzeziński. Na tym jednak nie koniec. Wieczorem widzowie obejrzą "Wiadomości" prowadzone przez Martę Kielczyk i Michała Adamczyka. Według opublikowanych informacji kanał wPolsce24 będzie nadawać 24 godziny na dobę. W ofercie nadawcy znajdą się także formaty o tematyce religijnej oraz dokumentalnej.

Magdalena Ogórek cieszy się z powrotu do telewizji. "Dostawałam setki zapytań"

Po ogłoszeniu wieści o powrocie do telewizji Magdalena Ogórek porozmawiała z "Faktem". Prezenterka nie ukrywała radości. Wyjawiła, co skłoniło ją do tej decyzji. "Cieszę się, że będę twarzą nowego kanału, bo jego oferta jest bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, która mnie przekonała, to pytania widzów. Na mediach społecznościowych dostawałam setki zapytań kiedy wrócę. Choć minęło tyle miesięcy, one wciąż napływały. Ta przerwa jednak była mi potrzebna na odpoczynek i przewietrzenie głowy" - przekazała w rozmowie z Faktem. Chcecie powspominać karierę Magdaleny Ogórek w Telewizji Polskiej? Zajrzyjcie do galerii zdjęć na górze strony.