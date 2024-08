W "Dzień dobry TVN" nadszedł czas na zmiany. 26 sierpnia z widzami przywitała się nowa para prowadzących. O tym, że do ekipy programu dołączy Maciej Dowbor, mówiło się już od dawna. Teraz to już oficjalne, dziennikarz stworzył nowy duet z Sandrą Hajduk-Popińską, która wcześniej miała okazję prowadzić śniadaniówkę z Anną Senkarą. W odcinku nowa ekipa miała okazję spotkać się na planie z Marcinem Prokopem ze starej gwardii prezenterów. Prokop zaczął nowy tydzień zabawną wpadką na planie. Ekipa programu przez drobny incydent miała okazję podziwiać odsłonięte pośladki prezentera.

Marcin Prokop znów to zrobił. Prezenter jest ekspertem od robienia dziur w spodniach na wizji

Na profilu programu "Dzień dobry TVN" na Instagramie pojawiło się wideo dokumentujące wpadkę Marcina Prokopa, do której w poniedziałkowym odcinku śniadaniówki doszło na planie. Prezenter zaczął tydzień z nadmiarem energii i postanowił sprawdzić się w skokach w dal. Niestety tej presji nie wytrzymały jego dopasowane spodnie, które w kluczowym momencie skoku rozerwały się w okolicy pośladków, doprowadzając do łez ekipę stojącą za prezenterem. Maciej Dowbor jako jeden z pierwszych zauważył krępującą wpadkę i słaniał się ze śmiechu. Co na to sam zainteresowany? Prokop jak zawsze doskonale wybrnął z opresji i udawał, że nic się nie stało, przechadzając się po planie z nieszczęsnym skutkiem ubocznym wyjątkowo udanego skoku w dal. - Zupełnie nic się nie stało. A co się miało stać? - mówi na nagraniu udostępnionym w sieci Prokop. Nagranie możecie znaleźć na dole strony .

Tak to jest z programami na żywo

- czytamy w opisie nagrania na Instagramie.

Widzowie "Dzień dobry TVN" reagują na wpadkę Marcina Prokopa. "Płakałam ze śmiechu"

W komentarzach pod nagraniem widzowie "Dzień dobry TVN" od razu docenili poczucie humoru i dystans Marcina Prokopa, który w trakcie swojej długiej kariery wielokrotnie musiał wychodzić z podobnych opresji. Co ciekawe, wpadkę z podartymi spodniami prezenter już ma w swojej historii. Wygląda na to, że Prokop z pewnością nie musi się martwić o swoją fuchę w TVN. Widzowie go uwielbiają. "Wspaniały Marcin! Takiego dystansu do siebie nie ma nikt oprócz Marcina i Doroty!", "Płakałam ze śmiechu, uwielbiam tego szaleńca", "Kocham jego wpadki", "Jesteś mistrzem w psuciu sobie spodni na wizji" - czytamy w komentarzach.