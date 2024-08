Na 24 sierpnia Polsat zaplanował emisję koncertu "Magiczne zakończenie wakacji", podczas którego widzowie mogą głosować na przebój lata Polsatu i Radia Zet. Występy polskich i zagranicznych wokalistów to nie jedyne emocje, które czekały na widzów. Prowadzący koncert Adam Zdrójkowski zdradził widzom, że Dawid Kwiatkowski, który miał okazję zaprezentować się na scenie w Kielcach, został pierwszym jurorem "Must be the Music".

Dawid Kwiatkowski pierwszym jurorem "Must be the Music"

Dawid Kwiatkowski nie ukrywał wzruszenia z nowej funkcji. Zwłaszcza że sam, wiele lat temu, stawiał pierwsze kroki w tym samym muzycznym show. Jak przyznał, gdy Polsat poinformował go o decyzji, niezwykle cieszył się, że pozna Korę, która pełniła wówczas rolę jurorki w "Must be the Music". Dawid przy okazji przyznał, że właśnie na jego Instagramie pojawiło się wzruszające wideo sprzed lat, gdy zakwalifikował się do programu jako uczestnik.

Pięć lat temu dzwoniła do mnie telewizja Polsat i mówi, że dostałem się do programu "Must be the music". Moi przyjaciele siedzieli obok mnie i na nagraniu, które dodałem na Instagramie słychać: "Zobaczysz Łoza". A ja w głowie miałem: "Łozo, okej, ale ja zobaczę Korę, mało tego, muszę zaśpiewać przed Korą". Niech ten filmik będzie kopem motywacyjnym, bo ja w tym programie nie zaszedłem daleko, a dziś zostałem jurorem

— powiedział.

Tuż po ogłoszeniu dołączenia Kwiatkowskiego do obsady programu, także w mediach społecznościowych pojawił się post. "Z wielką przyjemnością ogłaszamy pierwszego jurora nowej edycji programu "Must be the Music". Dawid Kwiatkowski, przed nami fantastyczna muzyczna przygoda - czytamy.

Ruszają castingi do nowej edycji "Must be the Music"

Przypominamy, że program wraca do ramówki Polsatu do ośmiu latach przerwy. Jak poinformował Polsat, właśnie ruszają castingi do muzycznego show. "Od 8 do 23 września czekamy w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Katowicach. Zostań nową gwiazdą programu "Must be the music". W nowej, odmienionej edycji każdy ma szansę i to nie jedną! Możesz jednocześnie wziąć udział w castingu solo i z zespołem, wysyłając dwa zgłoszenia. Wokaliści, zespoły, duety, instrumentaliści ZGŁASZAJCIE SIĘ stacjonarnie lub online" - czytamy.