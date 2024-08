Krzysztofa mieliśmy okazję poznać w dziewiątej edycji hitowego programu TVN "Ślub od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna został sparowany wówczas z Magdą. Choć od finału tego sezonu minęło sporo czasu, to emocje nie zdążyły jeszcze opaść, a uczestnicy wciąż nie dają o sobie zapomnieć. W ostatnim epizodzie matrymonialnego show dowiedzieliśmy się, że dwa małżeństwa zdecydowały się na kontynuowanie relacji. Jednak wraz z upływem czasu okazało się, że finalnie tylko jedno z nich przetrwało. W lipcu ubiegłego roku Magda i Krzysztof postanowili się rozstać, informację przekazali za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie zdradzili wówczas, jaki był powód tej decyzji. Od tamtego momentu minęło już trochę czasu. Co słychać u Krzysztofa? Mężczyzna bardzo się zmienił. Sami zobaczcie.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof przeszedł metamorfozę. Tak teraz wygląda

Po udziale w telewizyjnym show Krzysztof aktywnie prowadzi media społecznościowe, szczególnie działa na Instagramie. To właśnie tam raz na jakiś czas zamieszcza nowy post, w którym zdradza, co u niego słychać. Ostatnio na jego profilu pojawiło się zdjęcie prosto z natury. Krzysztof pozuje na nim przy drzewie. "Chwile spędzone w naturze przypominają mi, jak ważne jest, aby zatrzymać się i złapać oddech" - napisał pod postem. Fotografia wywołała niemałe poruszenie wśród internautów. Warto zauważyć, że Krzysztof ma odmienioną fryzurę. Mężczyzna nieco zapuścił włosy, a także postawił na jaśniejszy odcień. Oprócz tego w oczy rzuca się znacznie szczuplejsza sylwetka, co może oznaczać, że Krzysztof schudł kilka kilogramów. Jesteście ciekawi, jak teraz się prezentuje? Zajrzyjcie do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Krzysztof jest nie do poznania! Fani oniemieli

Pod opublikowanym postem niemalże od razu pojawiły się liczne komentarze. Internauci w mgnieniu oka złapali za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie szczędzili miłych słów, a w stronę Krzysztofa posypała się masa komplementów. "Ktoś tu zeszczuplał i odmłodniał" - napisała jedna z internautek. "Naprawdę świetnie wyglądasz. Mam nadzieję, że u ciebie dużo lepiej i jesteś szczęśliwy" - dodała kolejna. "Piękne zdjęcie super" - stwierdziła następna. To są jedynie wybrane komentarze, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta pokazała zdjęcie sprzed lat. To naprawdę ona? Spójrzcie na grzywkę!