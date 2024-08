Ostatnio "Dzień dobry TVN" zostało bez jednej z prowadzących program. Mowa o Annie Senkarze, która poinformowała, że rezygnuje z duetu z Sandrą Hajduk. "Zmiany! Kochani, pewnie dla niektórych z was będzie to pewnym zaskoczeniem, ale postanowiłam zrezygnować z prowadzenia 'Dzień dobry TVN'. Oczywiście z 'Dzień dobry TVN' się nie rozstaję, przede mną jeszcze wiele zagranicznych wyjazdów i materiałów" - napisała na swoim profilu na Instagramie. Kto zajmie jej miejsce? Opcji, póki co jest kilka. Plotek poznał wieści z korytarzy z Wiertniczej.

REKLAMA

Zobacz wideo Rozenek o zmianach w "DDTVN". Jasna deklaracja

Nowy sezon "Dzień dobry TVN". Kto dołączy do programu?

Na razie Sandra Hajduk prowadzi wakacyjne odsłony śniadaniowego programu TVN z Mateuszem Hładkim. I choć on chciałby w końcu doczekać się, by zostać jego gospodarzem na stałe, to nie jest takie oczywiste. - Brane są pod uwagę różne opcje. Mateusz Hładki i Bartek Jędrzejak to kilka z osób, którym przygląda się szefowa - mówi nasz informator. Jest jednak pewien problem. - Oni mieli już szansę prowadzić "DDTVN" rok temu, ale do tego nie doszło. Dlaczego? Mówi się, że są do tego zbyt nudni - dodaje osoba z produkcji programu i zdradza, kto ma obecnie szansę zająć wakat.

Ostatnio zaczęto u nas na korytarzach mówić o Małgosi Tomaszewskiej, że chcą ją ściągnąć. W "Pytaniu na śniadanie" super się sprawdziła i udowodniła, że ma charyzmę. O nią teraz chodzi szefostwo programu. Czy ten plan się powiedzie? Nie mamy jeszcze żadnych wieści, ale to była mocna opcja. Na razie myślano, by Sandra dostała znowu do duetu dziewczynę

- słyszymy.

Zarobki prowadzących "Dzień dobry TVN"

Rok temu z "Dzień dobry TVN" rozstała się nie tylko Małgorzata Rozenek czy Agnieszka Woźniak-Starak, ale i Andrzej Sołtysik i Filip Chajzer. Kilka dni temu okazało się, ile rzekomo syn słynnego Zygmunta mógł zarabiać miesięcznie za prowadzenie śniadaniówki. Farbę puścił jego kolega z dawnej pracy. Mowa o Andrzeju Sołtysiku, który wyznał to podczas rozmowy z Maciejem Rockiem dla Świata Gwiazd. Ponoć miał gwiazdorski kontrakt. - Legenda mówi, że Chajzer w "DDTVN" miał 40 tys. Jak się dowiedziałem, to się wkurzyłem, bo ja miałem 25 tys. - powiedział bez ogródek prezenter. Na razie główny zainteresowany nie odniósł się do tych zakulisowych wieści.