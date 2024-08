Program "The Voice of Poland" doczekał się 15. edycji. Już wkrótce fani będą mogli podziwiać jubileuszową odsłonę show. Jak wiadomo, w 14. sezonie Tomasz Kammel pełnił funkcję prowadzącego. Przyszedł jednak czas na prawdziwe zmiany. Na jego miejsce wskoczą nowe osoby. Fani poznali już nazwisko dziennikarki, która na dodatek jest ogromną fanką "The Voice of Poland". To Paulina Chylewska. Dołączy do niej znany youtuber.

Znamy kolejnego prowadzącego "The Voice of Poland"! Nie uwierzycie, kto nim jest

Wkrótce fani "The Voice of Poland" zasiądą przed telewizorami i będą mogli zobaczyć kolejnych utalentowanych uczestników show. Muzyczny program będzie prowadzony przez nowe osoby. Fani poznali nazwisko gwiazdora, który również odnajdzie się jako prezenter telewizyjny. To Jan Dąbrowski, popularny youtuber! Na Instagramie śledzi go ponad dwa miliony użytkowników. "Szykujcie telewizory" - napisał celebryta w mediach społecznościowych. "Ale super", "Będzie oglądane" - pisali fani. "Nie mogę się doczekać" - dodała jego ukochana Sylwia Przybysz. Co sądzicie? Po więcej kadrów z programu "The Voice of Poland" zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"The Voice of Poland". Wśród nowych prowadzących pojawiła się również Paulina Chylewska

Jak już wiadomo, nową prowadzącą "The Voice of Poland" została również Paulina Chylewska. Dziennikarka przez 20 lat pracowała w Telewizji Polskiej. Później przeszła do Polsatu, z którym związała się w latach 2017-2024, a teraz ponownie zawitała do TVP. Jest gotowa na nowe wyzwania. Teraz odnajdzie się w roli prowadzącej muzycznego show. W "Pytaniu na śniadanie" dodała, że ogląda je od pierwszej edycji. - Mam zawsze wrażenie, że to jest taka energia, która niesie nie tylko w samym studiu, ale też niesie widzów przed telewizorami. (...) Oni spełniają swoje marzenia. Przychodzą do tego programu, żeby spełnić swoje marzenie. I ja też będę spełniać swoje marzenie, bo 15., jubileuszową edycję tego programu będę miała wielką przyjemność poprowadzić. Bardzo się cieszę i naprawdę nie mogę się doczekać - powiedziała Paulina Chylewska. Cieszycie się? ZOBACZ TEŻ: Finalista "The Voice of Poland" oszukany przez menadżerkę. "Zapadła się pod ziemię"