Programy randkowe od lat cieszą się niezmiernym zainteresowaniem zarówno wśród widzów, jak i chętnych biorących w nich udział. TVN ma już na swoim koncie dwa wielkie hity: "Ślub od pierwszego wejrzenia" i "Hotel Paradise". Nic więc dziwnego, że w nowej ramówce stacja zdecydowała się na kolejny format. Tym razem padło na coś zupełnie innego. Głównym założeniem "B&B Love" jest pomoc w odnalezieniu miłości Polakom, którzy przebywają za granicą, prowadząc hotele i pensjonaty i chcą związać przyszłość z kimś o polskich korzeniach. Kto weźmie udział w przedsięwzięciu? Poznajcie uczestników.

Alex uważa się za spontaniczną. Takiego partnera szuka

Jedną z uczestniczek programu jest 54-letnia Alex, która prowadzi obiekt B&B na Zanzibarze. Wcześniej kobieta przez 20 lat mieszkała w Londynie, gdzie była fryzjerką. To pandemia koronawirusa skłoniła ją do wyjazdu i osiedleniu się w innym miejscu. Jak sama o sobie mówi jest: "nieprzeciętną, dojrzałą kobietą, która robi wiele rzeczy naraz, inspirując ludzi. Szalona, spontaniczna. Szybko podejmująca decyzje". Alex zgłosiła się do programu, by znaleźć partnera, który podzieli jej zainteresowania i pasje. Szuka zadbanego i pewnego siebie mężczyzny, z którym będzie mogła kroczyć przez życie. Myślicie, że znajdzie go w nowym formacie TVN? O tym przekonamy się już niebawem.

Klemens zakochał się w górach. Ma też popularną pasję

Kolejnym uczestnikiem programu, jest 'Klemens', a właściwe to Maciej. Mężczyzna ma 43 lata, jest informatykiem i pochodzi z Bełchatowa. Jakiś czas temu zdecydował się jednak wyjechać do Gruzji. Górski klimat tak go zauroczył, że spędził tam już ponad dziesięć lat. Początkowo był barmanem, później oprowadzał wycieczki, a teraz może pochwalić się własnym obiektem B&B. Uczestnik pasjonuje się również sportem i zdrowym żywieniem, bez którego nie wyobraża sobie życia. Do programu zgłosił się, by poznać upragnioną drugą połówkę. W relacji Klemens ceni sobie spokój i bliskość. Znajdzie to czego szuka?

Marta prowadzi biznes i wychowuje dzieci. Tego oczekuje od mężczyzny

Następną uczestniczką jest 43-letnia Marta, która swoje życie dzieli między Polskę, a Sycylię. Kobieta samodzielnie wychowuje dwójkę dzieci, a także prowadzi obiekt noclegowy. Kobieta pasjonuje się także pisaniem książek i jest miłośniczką sztuki. Marzy o tym, by poznać mężczyznę, który obdarzy ją bezgraniczną miłością i zapewni jej poczucie bezpieczeństwa. Być może uda jej się to właśnie dzięki programowi.

