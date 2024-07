Marzena Rogalska ma powody do niepokoju? Niektórzy z jej fanów mogliby tak pomyśleć, gdyby przeczytali news Plotka, że dziennikarka jesienią nie poprowadzi jednego ze swoich ukochanych programów na antenie TVN Style. Mowa o "Rogalska show", którego zabraknie w najbliższej ramówce. Okazuje się, że wszystko jest pod kontrolą i żadna z jej produkcji nie należy do przeszłości. Co więcej, zdradziła nam swoje najbliższe zawodowe aktywności. - Robimy zamiennie moje dwa programy - teraz kręcimy "Małe światy według Marzeny Rogalskiej", a wiosną "Rogalska Show". No i oczywiście radyjko, ale będę mieć od jesieni program w radiu w soboty. Serdeczności! - poinformowała nas dziennikarka, która od dawna jest w Radiu Złote Przeboje.

O czym jest program Marzeny Rogalskiej?

Late night show Marzeny Rogalskiej, które nie znika na zawsze, zadebiutowało na antenie TVN Style 1 października 2023 roku. Na razie program doczekał się dwóch sezonów. W studiu dziennikarki gościły dotychczas gwiazdy, które można było zobaczyć w sytuacjach, w których nawet one same siebie nie widzą. Rozmawiała m.in. z Anną Dereszowską, Larą Gessler, Ewą Minge, Mikołajem Roznerskim czy Piotrem Cyrwusem. Ten ostatni w pewnym momencie wstał i powiedział, że musi wyjść ze studia. Przeczytaj więcej: Piotr Cyrwus przerwał wywiad. "Mnie to już nie śmieszy".

Jasne stanowisko Marzeny Rogalskiej w sprawie powrotu do TVP

Zanim Marzena Rogalska trafiła do TVN Style, przez kilkanaście lat pracowała z TVP. Ze stacji odeszła w 2021 roku niedługo przed startem kanału TVP Kobieta, którego miała być twarzą. "Po 12-stu latach współpracy z TVP podjęłam decyzję o odejściu. Środa, 10 lutego 2021 roku był najtrudniejszym dniem w mojej karierze zawodowej" - napisała na Facebooku Marzena Rogalska. "Jak widać, tytuł mojego ostatniego programu 'Zacznij od nowa' okazał się proroczy. Bo pamiętajcie, że zawsze można zacząć od nowa" - zakończyła wpis Rogalska, która w telewizji publicznej prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie". Od kiedy w TVP jest nowa władza, dziennikarka jest stale pytana o powrót do dawnego pracodawcy. "Codziennie słyszę to pytanie, ale dobrze mi bardzo w TVN Style" - odpisała jednemu z fanów na Instagramie.