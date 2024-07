Jesienią wraca "Taniec z gwiazdami". Nie jest już tajemnicą, że jury nowej edycji programu się nie zmieni. Ponownie za jurorskim stołem zobaczymy Rafała Maseraka, Tomasza Wygodę, Iwonę Pavlović i Ewę Kasprzyk. I to właśnie ostatnia z nich zdradziła nazwisko kolejnej uczestniczki show, która 10 lipca skończy 17 lat. - Znowu będą emocje. Słyszałam tylko, że ma być Viki Gabor, a kto jeszcze, to nie powiem. Zobaczymy! - powiedziała aktorka w nowej rozmowie z "Super Expressem". W przeszłości młoda piosenkarka występowała już w "Twoja twarz brzmi znajomo", a już wcześniej spekulowano o jej udziale w tanecznym show. Czy się pojawi? To się okaże.

Krytykowali ją, że nie jest jak Beata Tyszkiewicz

Przy okazji Ewa Kasprzyk odniosła się do porównań do ikony show, która przez wiele lat zasiadała za jego jurorskim stołem. Chodzi o Beatę Tyszkiewicz, która kilka lat temu zniknęła z ekranu i odcięła się od show-biznesu. - Ja podchodzę do każdego zadania uczciwie. Po prostu, jak coś takiego mi zaproponowano, czego jeszcze nie robiłam, to wiadomo, że chcę to zrobić. Po tej fali hejtu i krytyki, że nie jestem Beatą Tyszkiewicz, okazało się, że jednak daję radę i że się mogę tam sprawdzić. Potem ta fala ucichła… Czy bym była ja, czy ktokolwiek, to i tak wszyscy by mówili: 'nie jest to pani Tyszkiewicz'. No bo nie jest - dodała Ewa Kasprzyk.

Większa rola jurorów w nowej edycji "Tańca z gwiazdami"

W nowej edycji "Tańca z gwiazdami" zmienią się reguły. Do tej pory o kwalifikacji uczestników do kolejnych odcinków w równym stopniu decydowali zarówno jurorzy jak i widzowie. Teraz wielką nowością ma być wprowadzenie etapu dogrywek. W niektórych odcinkach pary z najmniejszą ilością punktów będą miały szansę ponownie zaprezentować swoje umiejętności na parkiecie. Tym razem jednak ich poczynania oceniać będą już tylko jurorzy i to do nich będzie należał ostateczny głos, kto przejdzie do następnego odcinka, a kto będzie musiał pożegnać się z programem. Wiadomo, że poza Viki Gabor w show znajdzie się m.in. Karolina Gilon i Filip Bobek. Swój udział - jak Plotek podawał jako pierwszy - negocjuje też Maciej Zakościelny.