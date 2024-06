"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit Telewizji Polskiej, który skradł serca rzeszy widzów. Randkowe show doczekało się już dziesięciu edycji. Każda z nich prowadzona jest niezmiennie przez niezastąpioną Martę Manowską. Prezenterkę charakteryzuje nie tylko uśmiech, ale też wielki profesjonalizm. Za te dwie rzeczy widzowie dosłownie ją uwielbiają, a ona sama chętnie dzieli się z nimi kolejnymi nowinkami. W sieci właśnie pojawiło się nowe zdjęcie. Prowadząca hit TVP nie była na nim sama, bowiem towarzyszył jej jeden z uczestników "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska spotkała się z uczestnikiem programu. Jest zdjęcie

Marta Manowska bez wątpienia zalicza się do tego grona celebrytów, którzy chętnie pomagają innym. Sama niejednokrotnie wspominała o rozmaitych akcjach i zachęcała do pomocy. Ostatnio zaangażowała się w wydarzenie organizowane przez fundację "Mam marzenie". W sieci zostały opublikowane fotografie z "kolacji marzeń". Jak się okazuje, na spotkaniu razem z Martą Manowską pojawił się również jeden z uczestników jubileuszowej edycji "Rolnik szuka żony". Mowa o Ireneuszu, który był kandydatem Agnieszki. Para pozuje razem, a obojgu goszczą promienne uśmiechy na twarzach. Wygląda na to, że miło spędzili czas, przy okazji robiąc coś dobrego. Opisywany kadr możecie obejrzeć w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Ireneusz podpadł Agnieszce w programie. To dlatego odesłała go do domu

Przypominamy, że Ireneusz był jednym z trzech kandydatów Agnieszki. Choć para początkowo się sobie spodobała, to mężczyzna nie został zakwalifikowany przez rolniczkę do kolejnego etapu programu. Powodem takiej decyzji miała być przeszłość życiowa kandydata. Okazało się bowiem, że Ireneusz już wcześniej brał udział w innych telewizyjnych programach randkowych. Ostatecznie Agnieszce nie udało się zbudować relacji z żadnym z kandydatów. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Anna Bardowska pokazała nietypowe pamiątki z wakacji. "Że się na to zgodził...".