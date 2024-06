Tomasz Kammel uderza w paskowego TVN. Przywołuje dawne TVP

Za nami mecz Polski z Holandią. Była to pierwsza rozgrywka biało-czerwonych na Euro 2024. Co więcej, nasi rodacy nie wygrali z tym przeciwnikiem od ponad 40 lat. Niestety, historia lubi się powtarzać. Choć na początku pojawiła się nadzieja, drużyna ostatecznie nie zwyciężyła, a mecz zakończył się wynikiem 2:1 dla Holandii. Najnowsze informacje na temat porażki Polski pojawiały się w mediach. Tomasz Kammel zwrócił uwagę na jedną z wiadomości. Poszło o słynne paski.

Tomasz Kammel zabrał głos w sprawie pasków, jakie pojawiły się w TVN-ie. Porównał je do publicznego nadawcy

Tomasz Kammel przez długi czas związany był z "Pytaniem na śniadanie". Po wielkiej rewolucji Telewizji Polskiej prezenter pożegnał się ze stanowiskiem. Wówczas publiczny nadawca kompletnie zmienił swoje działanie i stał się bardziej obiektywny. Zniknęły między innymi słynne "paski grozy", które pojawiały się w programach informacyjnych. Często były one nacechowane emocjami, co zazwyczaj budziło kontrowersje. Zdaniem Kammela paski powróciły. Nie w TVP, a TVN-ie. Mężczyzna zwrócił uwagę na sytuację po meczu z Holandią. Nagłówek "O, Holender! Przegraliśmy" to było dla niego za dużo. Zabrał głos w mediach społecznościowych. "Jako trener występów publicznych i komunikacji międzyludzkich zacząłem zastanawiać się, czy słynny gość od pasków z TVP Info nie szkoli teraz u kolegów w TVN-ie" - napisał na InstaStory. Zgadzacie się? Więcej zdjęć Tomasza Kammela znajdziecie w galerii na górze strony.

Tomasz Kammel na Instagramie fot. https://www.instagram.com/tomaszkammel/

Tomasz Kammel szczerze na temat swojej kariery. Mówił o końcu

Zwolnienia w Telewizji Polskiej odbiły się szerokim echem w mediach. Tomasz Kammel nie owijał w bawełnę. Tuż po sytuacji postanowił skomentować wszystko w mediach społecznościowych. Warto przypomnieć, że prezenter przez wiele lat pracował dla TVP. Miał również inne, własne projekty. Nie chciał, aby fani ponosili się negatywnymi emocjami. "Myślę, że w tym co opowiadam, jestem całkiem wiarygodny, bo z jednej strony od 27 lat prowadzę dla was największe telewizyjne programy, a z drugiej strony, regularnie co jakiś czas różne publikatory ogłaszają mój koniec i upadek, zazwyczaj z groteskowych, niemądrych powodów" - napisał w sieci.

Tomasz Kammel Tomasz Kammel o pracy w TVP, KAPiF.pl