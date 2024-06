"Milionerzy" to uwielbiany przez widzów teleturniej, który nieustannie cieszy się niesłabnącą popularnością. Program pojawia się na antenie TVN od wielu lat i prowadzony jest przez niezastąpionego Huberta Urbańskiego. Niemal każdego wieczoru widzowie zalegają przed telewizorami, by z zaciekawieniem śledzić poczynania kolejnych uczestników w niełatwej walce o główną wygraną. W 702. odcinku na fotelu naprzeciwko prowadzącego zasiadł Piotr Marak, socjolog z Warszawy. Jak sobie poradził? Sprawdźcie!

"Milionerzy". To pytanie zagięło uczestnika. Czy udało mu się trafić z odpowiedzią?

Na początku w fotelu "Milionerów" zasiadł Piotr z Warszawy, który pracuje jako analityk controllingu. Czy wiedza z pracy mu się przydała? Pierwsze dwa pytania nie były trudne dla bohatera odcinka. Problemy pojawiły się przy trzeciej kategorii, za dwa tysiące. Prowadzący Hubert Urbański odczytał pytanie, które brzmiało: "Co nie jest prawdą o Amazonce?", a następnie podał cztery możliwe odpowiedzi:

A. uchodzi do Atlantyku,

B. ma ponad 6000 km,

C. ma wiele mostów,

D. przepływa przez Brazylię.

"Milionerzy". Poprawna odpowiedź na pytanie

Uczestnik chwilę się zastanowił. Był pewny, że Amazonka przepływa przez Brazylię. Co zrobił potem? Zaznaczył odpowiedź "D.". Sekundę później dotarło do niego, że źle zrozumiał pytanie! Chodziło o to, co "nie jest prawdą o Amazonce". Było już niestety za późno. Uczestnik musiał pożegnać się z programem. Odpowiednią opcją była "C.".

"Milionerzy". Te pytania sprawiły trudności uczestnikom

W 693. odcinku z trudnymi pytaniami zmagała się Maria. Uczestniczka gnała, jak burza. Sporych trudności przysporzyło jej natomiast pytanie za ćwierć miliona złotych, które dotyczyło graniastej krowy. W przypływie emocji kobieta postanowiła zaryzykować. Niestety, tym razem się nie opłaciło, a Maria opuściła studio bogatsza o gwarantowane 40 tys. zł. Z kolei w 695. odcinku wystąpił Łukasz. Mężczyzna usłyszał pytanie o sprzęt AGD, które warte było aż ćwierć miliona złotych. Uczestnik długo głowił się nad odpowiedzią. Finalnie postanowił jednak nie ryzykować i zakończył grę. Jesteście fanami "Milionerów"? Odcinki można oglądać od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.55.