Niedawno wystartował nowy sezon programu "MasterChef Junior". Gościem specjalnym ostatniego odcinka była Viki Gabor. Młodzi uczestnicy byli zachwyceni wizytą nastoletniej gwiazdy. Wokalistka starała się wspierać małych kucharzy podczas konkurencji. Na koniec wybrała dwóch faworytów, którzy automatycznie awansowali do kolejnego odcinka. Niestety nie wszystkim występ zwyciężczyni Eurowizji Junior przypadł do gustu.

Viki Gabor oberwało się za występ w "MasterChef Junior"

Pomimo że pojawienie się Viki Gabor wzbudziło euforię wśród młodych kucharzy, internauci odnieśli inne wrażenie. Na instagramowym profilu "MasterChef Junior" pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy na temat wokalistki. Fani programu zarzucali piosenkarce gwiazdorzenie, ubogie słownictwo oraz zbyt mocny makijaż.

Przepraszam, ale jej się nie da słuchać. Zrobiona na 20-latkę młoda dziewczyna, jedyne, co umie powiedzieć to "spoko" i "cool".

Śliczna młoda dziewczynka wymalowana jak lalka. Po co? Sama w sobie jest piękna... młodość jest piękna - skomentowali internauci.

Wydaje się, że oceny fanów programu były zbyt surowe. Występ Viki Gabor miał być przecież przede wszystkim niespodzianką dla uczestników, a ci byli zachwyceni.

