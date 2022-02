Więcej o uczestnikach programów telewizyjnych przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Twórcy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chyba wysłuchali próśb wielu fanów, bo zdecydowali się zmienić formułę programu. Poszczególne pary mamy poznawać w odrębnych odcinkach i tym razem nie trzeba będzie czekać kilku tygodni, aby dowiedzieć się, jak eksperci sparowali uczestników. Już w pierwszym epizodzie poznaliśmy sylwetki Agnieszki i Kamila, ich rodziny, przygotowania ślubne, a także zobaczyliśmy pierwszą w tej edycji ceremonię. Mimo że eksperci są zgodni, że ta para uczestników bardzo do siebie pasuje, Karolina Tuchalska-Siermińska, która zastępuje Piotra Mosaka, wyraziła wątpliwość, czy Kamil do programu podchodzi w pełni poważnie.

Zobacz wideo Najgłośniejsze rozstania w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

Najpiękniejsze suknie ślubne gwiazd. Która robi największe wrażenie?

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kamil planował ślub krótko przed programem

Jak dowiadujemy się z pierwszego odcinka, Kamil ma 27 lat, mieszka we Włocławku i na co dzień pracuje w rodzinnej firmie prowadzonej przez siostrę i jej męża. Uczestnik przyznał, że jest blisko związany z rodziną, ma ogromne wsparcie w siostrze, a sam ma też bardzo dobre relacje z jej dziećmi. Rodzice mocno wsparli Kamila także po niedawnym rozstaniu, bo to właśnie do nich się przeprowadził. Związek, chociaż trwał półtora roku, był bardzo poważny, a para planowała już ślub.

Partnerka, z którą byłem, miała czteroletnie dziecko. Byłem zaręczony, data ślubu też była ustalona, ale całe szczęście, że do tego nie doszło - mówi Kamil.

Byli w związkach, ale trafili razem na plan. Ich miłość zrodziła się na oczach kamer

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie chciał zdradzić więcej szczegółów na temat rozstania. Niedawne zakończenie tak poważnego związku zaniepokoiło ekspertkę programu. Karolina Tuchalska-Siermińska wyjawiła również, że była narzeczona Kamila niedługo po ich rozstaniu wzięła ślub z kimś innym.

To, co budzi moją wątpliwość, to wczesny czas po rozstaniu (...) Przewija się też kwestia, że doszło do szybkiego zamążpójścia jego narzeczonej, więc mam obawy co do poważnego podejścia - mówi psycholożka.

Tuchalską-Siermińską przekonały jednak słowa Magdaleny Chorzewskiej, która zauważyła, że Kamil jest gotowy na poważny związek, jest zdecydowany i być może nie chce przez kolejne miesiące szukać nowej partnerki, tylko zależy mu na stworzeniu szczęśliwego małżeństwa. Ostatecznie eksperci sparowali Kamila z 29-letnią Agnieszką. Jak zauważyli, łączy ich podobne podejście do ról w związku, są tak samo religijni, a także gotowi na zbudowanie relacji.

---

Plotek.pl jest dla Was i dla Was piszemy o rozrywce. Ale to nie znaczy, że nie pamiętamy i nie myślimy o Ukrainie. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie w tych miejscach:

Relacja na żywo --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/14,166794,28152357.html

Wszystkie wiadomości na temat wojny w Ukrainie --> https://wiadomosci.gazeta.pl/ukraina

Jak pomóc Ukrainie - pomoc prawna --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28151855,wojna-w-ukrainie-gdzie-uzyskac-pomoc.html

Jak pomóc Ukrainie - pomoc rzeczowa i finansowa --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,28148032,ukraina-jak-pomoc-mieszkancom-kraju-juz-trwaja-zbiorki.html

Pomoc dla Przyjaciół z Ukrainy --> https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,28149929,przyjaciele-z-ukrainy-tu-znajdziecie-uzyteczne-kontakty.html