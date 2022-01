"Hotel Paradise". Lektor się wygadał. Wyjawił, kiedy zacznie się piąta edycja programu

Więcej o ramówce telewizyjnej przeczytasz na Gazeta.pl

Ostatni odcinek czwartej edycji "Hotelu Paradise" ukazał się 6 grudnia 2021 roku. Zakończył sezon pełen dramatów i konfliktów między uczestnikami, które spotykały się ze sporą krytyką ze strony widzów. Miniona edycja była najtrudniejsza dla Wiktorii, do której pozostali uczestnicy przez długi czas czuli ogromną niechęć. Wielu fanów "Hotelu Paradise" w komentarzach na Instagramie programu wyrażało nadzieję, że w kolejnych odcinkach zobaczymy więcej dobrej zabawy, a mniej płaczu i przykrych sytuacji. Czy tak się stanie, przekonamy się już wiosną 2022 roku - Pan lektor potwierdził, kiedy wystartuje piąta edycja show.

"Hotel Paradise" 5. Kiedy premiera kolejnych odcinków?

2 stycznia 2022 pan lektor poinformował, że jest w drodze do miejsca, w której będzie kręcona piąta edycja "Hotelu Paradise". Mężczyzna, czyli reżyser programu Bartosz Łabęcki, wrzucił na Instagram zdjęcie z lotniska, a w jego opisie zaznaczył, że znalezienie nowej lokacji zajęło sporo czasu. Od tego momentu Łabęcki zamieszczał InstaStories, w których przekazywał m.in., że czeka już na Klaudię El Dursi, a w instagramowych postach pisał, że produkcja kończy przygotowania do rozpoczęcia nagrań. Z relacji pana lektora wynika, że zdjęcia do piątej edycji rozpoczęły się ok. 8 stycznia. Niecierpliwi fani dopytywali w komentarzach, kiedy trafi ona do emisji, a Łabęcki uchylił rąbka tajemnicy.

Koniec lutego/początek marca - odpisał na Instagramie.

Reżyser "Hotelu Paradise" nie chce jednak na razie zdradzić, gdzie tym razem spotkają się uczestnicy. Wielu fanów ma już własne teorie na ten temat, a lwia część z nich wydedukowała, że program nagrywany jest w Panamie. Łabęcki póki co nie potwierdził tej informacji i prosi o jeszcze odrobinę cierpliwości. Wszystko wskazuje na to, że w tym samym miejscu powstanie nie tylko piąta, ale również szósta edycja show. W taki sposób, jeden po drugim, kręcono sezony pierwszy i drugi na Bali oraz trzeci i czwarty na Zanzibarze.