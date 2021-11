Więcej informacji na temat programów telewizyjnych znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do czasu zakończenia emisji programu nie mogą zdradzać swoich decyzji i tego, w jakim kierunku potoczyły się ich relacje. Choć trzymają to w tajemnicy, widzowie nie ustają w śledzeniu ich profili w mediach społecznościowych i doszukiwaniu się wskazówek, które miałyby przynieść odpowiedź na pytanie - "czy są jeszcze razem?". Ostatnia teoria dotyczy Anety i Roberta. Zdaniem internautów jest jeden szczegół, który może świadczyć o tym, że para nie przetrwała próby czasu.

Co słychać u uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?

Zobacz wideo Rubikom zdarza się pokłócić. Jak rozwiązują konflikty? „Jest awantura"

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta i Robert jednak nie są razem? Widzowie znaleźli "dowód"

Aneta i Robert od razu przypadli sobie do gustu i stali się ulubieńcami widzów.

Oglądam program tylko dla was. Czuję, że wam się uda. Super do siebie pasujecie - piszą fani w komentarzach na Instagramie.

Nic więc dziwnego, że ci zaczęli doszukiwać się dowodów, czy para jest nadal razem. Kiedy kilka tygodni temu Aneta wyjechała na wakacje, fani na jej instagramowym profilu szukali na zdjęciach Roberta, lecz go nie znaleźli. Uczestniczka na czas emisji programu nie nosi także obrączki, by niczego nie zdradzać. Internauci zasugerowali jednak, że na jej palcu widać odcisk, jakby dopiero ją zdjęła, by zapozować do zdjęcia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Internauci dziwią się Pawłowi, że wytrzymuje z Kasią

Teraz, zdaniem niektórych, na jaw wyszedł jednak "dowód", który ma świadczyć o tym, że para wcale nie pozostała w małżeństwie. Otóż - Aneta i Robert nie obserwują nawzajem swoich profili na Instagramie. I choć większość chciałaby, aby program zakończył się happy endem, widzą w tym znamienną wskazówkę. Tym bardziej, że oboje mają wśród obserwujących innych uczestników programu, również z poprzednich edycji. Myślicie, że to coś znaczy, czy para chce utrzymać wszystko w stuprocentowej dyskrecji?