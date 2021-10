Czwarta edycja "Love Island" powoli zbliża się do finału, tymczasem my zapytaliśmy zwycięzców poprzedniej, kogo typują do wygranej. Caroline i Mateusza połączyło uczucie, które przetrwało poza programem i dziś tworzą udany związek. Czy dostrzegają wśród uczestników swoich następców? Wśród par widzą tylko dwie, które mają szanse na miłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz i Caroline typują faworytów 4. edycji „Love Island"

Sykut-Jeżyna powiedziała za dużo? Chodzi o występ Roxie Węgiel

"Love Island". Caroline i Mateusz mają swoich faworytów w walce o finał

Caroline i Mateusz codziennie śledzą przed ekranem losy bohaterów czwartej edycji. Zgodnie przyznają, że dramy ich nie interesują, jednak zauważają pewne różnice pomiędzy aktualnym sezonem a poprzednim, w którym sami brali udział.

Jest ciekawe, że dopiero tydzień przed finałem niektóre pary się uformowały, tak że jest to zupełnie inaczej, niż u nas było. Nie wiem, czy dramy wpisują się w formułę tego programu, ale to coś innego niż nasz sezon - powiedział Mateusz.

Oboje czekają na finałowy odcinek, w którym okaże się, kto powalczy o 100 tysięcy złotych. Mają jednak swoich faworytów.

Mogą to być Adrian i Ola, bo najpierw wybrała Arka, potem wróciła do Adriana - powiedziała Plotkowi Caroline.

Mateusz zgadza się z nią, ale wymienia jeszcze jedną parę, która zasłużyła na finał.

Ja stawiałbym albo na nich albo na Magdę i Wiktora. To są takie dwie pary, które moim zdaniem powinny wygrać, bo z obydwu stron widać to uczucie, a nie tylko z jednej. Myślę, że walka rozstrzygnie się pomiędzy nimi - dodał Mateusz.

"Jeden z dziesięciu". Uczestnik odpadł z programu, a mimo to dostał 10 tys. zł

Caroline i Mateusz korzystają z popularności, jaką zdobyli dzięki programowi. Ostatnio pojawili się na widowni "Tańca z Gwiazdami". Caroline ma ponad 200 tysięcy obserwujących na Instagramie i jest coraz bardziej rozpoznawalna. Zdarza się nawet, że jest porównywana do wielkich gwiazd. Jakich? Tego dowiecie się z materiału wideo. Finałowy odcinek czwartej edycji "Love Island" wyemitowany zostanie w niedzielę 10 października.