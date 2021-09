Pierwszy odcinek programu "Instaidollki" spotkał się z pozytywnym przyjęciem odbiorców. W nowym programie PULS 2 spotkamy 24 polskie "boginie internetu". Jednak tu nie będzie egzotycznych wyjazdów, szalonych imprez, drogich samochodów, markowych ciuchów i pięknych zdjęć.

REKLAMA

Zobaczymy za to bohaterki w obliczu wyjątkowo trudnych dla nich zadań do wykonania - wielka fanka owoców morza weźmie się za patroszenie ryb, singielka stanie w obliczu pracy w rodzinie wielodzietnej, a amatorka pięknych kwiatów, z którymi uwielbia się na co dzień fotografować, podejmie się pracy przy obieraniu roślin z liści i kolców.

Zobacz wideo Gwiazdki Instagrama podejmują się "normalnej pracy". Co się wydarzy w drugim odcinku programu "InstaIdollki"?

"Instaidollki" - dwie gwiazdki zmierzą się ze sobą w niecodziennych dla nich wyzwaniach. Co czeka bohaterki drugiego odcinka?

W drugim odcinku programu "Instaidollki" pojawią się 28-letnia Klaudia Wiśniowska i 50-letnia Dorota Mondrzejewska. Klaudia pracuje jako prezenterka telewizyjna i pogodynka, jest fanką disco polo, odnosi sukcesy w modelingu i organizuje konkurs Miss Warszawy. Na Instagramie ma ponad 16 tys. obserwujących. W programie zamiast luksusowych samochód czeka ją bieganie po Warszawie w stroju wielkiego, żółtego kurczaka. Instagramerka będzie prowadzić degustację kurczaków i opędzać się od natrętnego adoratora. Oprócz tego podejmie pracę jako pomoc serwisu sprzątającego w supermarkecie.

Druga gwiazdka programu to Dorota, która od 30 lat mieszka w Wiedniu. Planuje otwarcie własnej firmy odzieżowej i jest ogromną fanką medycyny estetycznej. Ma przeszło 11 tys. followersów na Instagramie. Jak sama przyznaje - lubi poprawiać sobie nastrój drogimi zakupami. Jakie wyzwanie na nią czeka? Mycie szyb w salonie z drogimi samochodami oraz… praca w butiku erotycznym. Tutaj nie pójdzie tak łatwo - Dorota zostanie poproszona o przymierzenie jednego ze strojów znajdujących się w seks shopie. Czy podejmie się wyzwania?

"Instaidollki" - kto bierze udział w programie Puls 2? Jakie są zasady programu o gwiazdkach internetu?

Gwiazdki, które pojawiają się w programie "Instaidollki" są oceniane przez grono srogiego jury. Pięć osób, które nie mają nic wspólnego z social mediami, wiodą zwyczajne życie.

Hashtag to chyba coś dziwnego do jedzenia - mówi jeden z oceniających w programie.

Jury będzie przyznawać "lajki" za wykonane zadanie. Kobieta, która otrzyma ich więcej - wygrywa cały odcinek. Kryteria, którymi będą się kierować podczas ocen bohaterek, znane są tylko im.

W "Instaidollkach" pojawią się 24 uczestniczki, wśród których zobaczymy m.in. Malubę - Magdalenę Lubacz, zwyciężczynię trzeciej edycji "Projektu Lady", Anię Szubert, znaną jako Ann Bizzare, Nicki Queen, czyli Alicję Kolasińską czy Dagmarę Szewczyk. Program "Instaidollki" można oglądać premierowo w każdą środę o godzinie 22 na kanale PULS 2. Powtórki są we wtorki - również o 22 oraz w soboty, o godzinie 1, także na PULS 2.