W ósmym odcinku kamery MTV odwiedzą mieszkanie popularnej influencerki. Olciiak opowie, jak zmieniła się praca internetowych twórców w ostatnich miesiącach oraz czym zajmowała się podczas izolacji.

Olciiak w "MTV Cribs". Jak mieszka influencerka?

W jasnych wnętrzach widzów przywita idealny porządek, mnóstwo kwiatów i dekoracyjne hity z Instagrama. Fanki mody zachwyci zawartość garderoby i wielkiej szafy. Youtuberka pochwali się swoimi skarbami, w tym torebką od światowego projektanta, do której zakupu przymierzała się kilka razy. Z kolei w pokoju-studiu Nina Cieślińska odkryje komodę pełną kosmetyków do makijażu, w tym podkładów we wszystkich możliwych kolorach. Olciiak zdradzi również, dlaczego w łazience brakuje żarówek, co jest dla niej idealnym prezentem oraz, kto przypomina jej o podlewaniu kwiatów. Na zakończenie, zgodnie z tradycją, prowadząca wyznaczy swojemu gościowi trudne zadanie.

Wraca "MTV Cribs"!

Format "MTV Cribs" zadebiutował na kanale MTV w 2000 roku w Stanach Zjednoczonych. W ciągu 19 zrealizowanych sezonów w programie pojawiły się największe światowe gwiazdy, w tym Mariah Carey, 50 Cent, Robbie Williams, Moby, Snoop Dogg, Pamela Anderson, Missy Elliot czy Hugh Heffner. W Polskiej edycji, emitowanej w latach 2008-2011, kamery MTV odwiedziły domy takich gwiazd, jak Doda, Natalia Kukulska, Anna Wyszkoni, Patrycja Kazadi, Marysia Sadowska, Ewa Farna, Muniek Staszczyk, Peja, Mariusz Czerkawski czy Krzysztof "Diablo" Włodarczyk.

Premierowe odcinki publikowane są we wtorki i czwartki.