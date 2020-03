"Dorota inspiruje". Dorota Szelągowska pokazała, jak w prosty sposób odmienić sypialnię. Zrobiła to w 1,5 godziny, a efekt zachwyca

W każdą niedzielę o godzinie 18:00 na TVN-ie możecie oglądać trzeci sezon programu "Dorota inspiruje" Doroty Szelągowskiej. Za nami już trzeci odcinek i tym razem Dorota odmieniła dwa pokoje u Justyny i Igora. Szelągowska oraz jej ekipa zajęła się pokojem dziecięcym, a także zrobiła niespodziankę rodzinie i stworzyła błyskawiczną metamorfozę sypialni.

Zobacz wideo Dorota Szelągowska pokazała, jak urządziła mieszkanie

Dorota Szelągowska odmieniła dwa pokoje

Początkowo ekipa Szelągowskiej miała zmienić tylko pokój dzieci. Rodzice nie mieli pomysłu, jak można stworzyć idealne miejsce dla Karoliny i Olka. Początkowo ich pokój miał wydzielone strefy dla dziewczynki i dla chłopca, jednak był pełen chaosu i zbyt wielu kolorów. Ekipa z programu "Dorota inspiruje" zmieniła to miejsce nie do poznania. Zapanowała harmonia, ład i porządek, a do tego każde dziecko zyskało przestrzeń dla siebie i to ze swoimi ulubionymi dodatkami oraz kolorami. Przy okazji Dorota Szelągowska pokazała, jak stworzyć własnoręcznie tipi! Okazuje się, że jest to banalnie proste. Wystarczy mieć wałki sosnowe, kawałek materiału oraz zwykły zszywacz do papieru. Przydadzą się także cotton ballsy i poduszki do dekoracji.

Dorota inspiruje TVN Player

Uwagę zwracała jednak również błyskawiczna metamorfoza sypialni Justyny i Igora. Dorota nie mogła patrzeć ani na wcześniejsze kolory, ani tekstylia, ani zagłówek łóżka, który był własnoręcznie wykonany przez panią domu. Dorota postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i z samą Mariką zabrała się za zmienianie sypialni. Zrobiły to w zaledwie 1,5 godziny, a efekt zachwycił! Zobaczcie sami na zdjęciach, które znajdziecie w naszej galerii. W tym wypadku Dorota zmieniła jedynie kolory w sypialni, dodała gotowy zagłówek, dużo poduszek, piękne zasłony i trzy obrazki na ścianę. Ta niewielka zmiana sprawiła, że wnętrze stało się zarówno bardziej eleganckie, jak i przytulne. Warto więc zainspirować się pomysłami Doroty Szelągowskiej.

