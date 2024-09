Na czerwonym dywanie można dać upust swojej fantazji, jeśli chodzi o stylizacje. Część gwiazd decyduje się na szaleństwo w połączeniu z obecnymi trendami. Jesteście ciekawi, jak podczas wystawy wyglądała część zaproszonych sław?

Paulina Smaszcz lśniła w świetle reflektorów. Kisio z kolei casual z elegancją

Kobieta petarda w ostatnim czasie zaskakuje stylizacjami. Wiele mówiło się o jej stylizacji z "Mówię wam", kiedy to odwiedziła studio TVN w czarnej maxi z głębokim dekoltem. Tym razem było nieco mniej drapieżnie, ale wciąż efektownie - Smaszcz założyła cekinowy top, który sprawił, że nie można było oderwać od niej wzroku. Dopasowała taką górę do czarnych spodni o prostej nogawce i sandałków na obcasie. Co z kolei słychać modowego u Aleksandry Kisio? Aktorka założyła klasyczne, jasne jeansy do czarnej marynarki i szpilek. To jednak nakrycie głowy grało pierwsze skrzypce w tym looku - chodzi mianowicie o czarny toczek z siateczką, który dodawał celebrytce tajemniczości i przy okazji doskonale wyglądał przy wyrazistych, czerwonych ustach.

Paulina Smaszcz KAPiF.pl

Anna Wendzikowska jako gwiazda wystawy. Postawiła na nowoczesność

Tematem przewodnim wspomnianej wystawy jest kobieca siła. "Od zawsze powtarzałem, że kobiety to niewyczerpalne źródło inspiracji dla artysty. Są jak pociągająca studia wody - głębokie, tajemnicze i intrygujące. Jednak jeśli pochylisz się za bardzo, wpadniesz w nią i utoniesz tragicznie" - tak twierdzi autor wystawy, co możemy przeczytać w "Twoim Stylu". Bez wątpienia Anna Wendzikowska taką kobiecą siłę ma, co widać także po zdjęciach z jej udziałem. Została zaproszona do tego projektu razem z Emilią Dankwą i Anną Wyszkoni. W sesji, której efekty można obejrzeć w warszawskiej Hali Koszyki, możemy zauważyć dziennikarkę wystylizowaną na "potężną i sprawiedliwą" Hekate. Strój Wendzikowskiej ze ścianki znacznie różni się od jej postaci z wystawy. Założyła bowiem czarny top z charakterystycznym dekoltem, marynarkę typu oversize, garniturowe spodnie i szpilki. Do tego czarna torebka Diora i wyszło bardzo wieczorowo.