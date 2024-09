Lewandowska pilnie odwołała trening. Miała ważny powód

Anna Lewandowska wraz ze swoim mężem Robertem od lat budują imperium Lewandowskich. Za co się nie wezmą - obracają w złoto. Lewa zdecydowanie nie jest jak inne WAGs [ang. wifes and girlfriends, czyli żony i dziewczyny piłkarzy - red.]. Od lat prowadzi kilka firm - z kateringiem dietetycznym, z aplikacją do diet i treningów, z kosmetykami do ciała i włosów, z suplementami. Oprócz tego nieustannie motywuje miliony swoich fanek, których nie stać na kupienie planu diety czy treningu. Dlatego od czasu do czasu publikuje darmowe przepisy czy treningi w swoich social mediach.

Anna Lewandowska musiała pilnie odwołać trening. Co się stało?

Anna Lewandowska jednak jest tylko człowiekiem. A to oznacza, że jak każdy z nas ma ciężkie dni, w które nie jest w stanie trenować. Właśnie tak stało się ostatnio - Lewa przyznała na InstaStories, że miała ciężki dzień w pracy i musiała odwołać obiecany wcześniej obserwatorkom trening live na Instagramie. Zaznaczyła jednak, że następnego dnia wraca do gry i "widzą się o 18:00".

Kochani, dziś miałam ciężki dzień w pracy, nie dam rady zrobić live workout, widzimy się jutro o 18

- napisała Lewandowska.

Jak widać, nawet żona Roberta Lewandowskiego, która jest profesjonalną trenerką, czasem nie ma siły na trening i pokazuje, że to też jest w porządku. Lewa dodała jednak na Stories, że zajmuje się zabawą z dziećmi. "A tymczasem po pracy... wyroby z masy solnej" - dodała.

Anna Lewandowska pokazała, jak wygląda jej dzień. W komentarzach burza. "Wszystko masz na tacy"

Kilka dni temu Anna Lewandowska zaprezentowała jak na nagraniu jej zwykły dzień. Pod publikacją zaroiło się od negatywnych komentarzy. Na opublikowanym nagraniu Anna Lewandowska zaczęła dzień o 7 rano. Trenerka fitness wybrała się wówczas na plażę i ćwiczyła pilates. Później spotkała się z przyjaciółką, przygotowała projekty oraz poświęciła czas na naukę. Nie zapomniała także o zdrowych posiłkach, zabawie z dziećmi oraz wieczornej chwili dla siebie. "Co dla mnie jest najważniejsze jako mamy dwójki dzieci? Organizacja!" - czytamy w opisie filmu. Wideo Lewandowskiej bardzo oburzyło internautów. Ruszyli z negatywnymi komentarzami. "Nie szykujesz obiadu dla rodziny? Nie pierzesz, nie zmywasz naczyń, nie sprzątasz? Dzień idealny, chociaż trochę nierealny", "Super rozkład jazdy. Ile opiekunek, kucharzy i zaplecza innego wchodzi w grę, żeby tak sprawę ogarnąć?, "Organizacja? Z całym szacunkiem, ale śmieszny ten post. Gdzie tu organizacja, gdy wszystko masz podane na tacy, przygotowane przez sztab ludzi" - pisali w komentarzach.