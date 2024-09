Aneta Kręglicka POKAZAŁA męża. Przy okazji wielka feta. "Warto mieć nadzieję"

Aneta Kręglicka w lipcu 1989 roku zdobyła tytuł Miss Polonia, a we wrześniu I wicemiss International w Tokio. W listopadzie tego samego roku zaś okrzyknięto ją Miss Świata. Była pierwszą Polką, której udało się zdobyć ten tytuł. Kręglicka jednak wiedziała, że kariera modelki nie trwa wiecznie i z powodzeniem pracowała w Stanach Zjednoczonych dla jednej z najlepszych na świecie agencji modelek - Wilhelmina oraz założyła fundację Kręglicka Foundation propagującą zdrowy tryb życia. Prywatnie od 1998 roku jest żoną reżysera Macieja Żaka.

Aneta Kręglicka pochwaliła się zdjęciem męża. Miała ku temu ważny powód

Ostatnio Kręglicka, którą na Instagramie śledzi niemal 120 tys. osób pochwaliła się zdjęciem męża. Miała ku temu ważny powód - para miała podwójny powód do świętowania. 16 września Maciej Żak skończył 62 lata, a w dodatku para obchodziła 26. rocznicę małżeństwa. Z tej okazji wybrali się do cukierni Magdy Gessler, w której zamówili po kawałku świeżego ciasta oraz ciepłą herbatę. Reżyser z tej okazji ubrał się nawet w białą koszulę. Postawił również na lekki zarost. Uśmiech nie schodził mu z twarzy, a oczy cieszyły się na sam widok potężnych kawałków słodkości.

Kumulacja. Urodziny i rocznica, już 26-sta. Przy ciasteczku życzyliśmy sobie… "Słodkiego, miłego życia". Czasy niełatwe, ale warto mieć nadzieję

- podpisała zdjęcie modelka.

Wielki sukces syna Anety Kręglickiej. Mama pęka z dumy. Opublikowała zdjęcia

Nie był to pierwszy raz, gdy Aneta Kręglicka uchyliła rąbka tajemnicy i pokazała kulisy życia prywatnego. Jakiś czas temu była Miss World opublikowała zdjęcie 23-letniego syna. Ich rodzina świętowała wówczas ogromny sukces mężczyzny, a modelka opisała szczegóły. Aleksander skończył wówczas edukację na elitarnej biznesowej uczelni za granicą. "Deszczowy weekend w Paryżu, ale pełen emocji i wzruszeń. Właśnie zakończyliśmy ważny etap w naszym życiu. Piszę o tym w liczbie mnogiej, bo to wysiłek i odpowiedzialność całej rodziny. Każdy miał tu swój udział. Mamy więc to. Synowi gratulujemy wyników i dyplomu, nam rodzicom syna. Teraz już samodzielnie szybuj wysoko" - napisała w czerwcu na Instagramie.