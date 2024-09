Nie żyje projektantka gwiazd i jej 15-letni syn. Zginęli w tragicznym w wypadku

Informacja o śmierci Agnieszki Guz dotarła do mediów 22 września. Ceniona projektantka gwiazd i jej 15-letni syn zginęli tragicznie 18 września na trasie S7. Do wypadku doszło w okolicach Pawłowa niedaleko Olsztyna. Do szczegółów dotarł "Fakt". W zdarzeniu brali udział także mąż 49-latki oraz jej córka.

Agnieszka Guz nie żyje

Do tragedii doszło przed godziną 10. Ciężarówka wjechała w samochód osobowy, którym poruszała się projektantka. Wraz z nią był syn, córka i mąż Rafał. 15-latek zginął, 11-latka i ukochany Guz zostali ranni i trafili do szpitala. "Kierujący pojazdem ciężarowym najechał na osobowe volvo i przebywające w jego pobliżu osoby. W wyniku zdarzenia zginęły trzy osoby. To kierowca ciężarówki i dwie osoby z samochodu osobowego" - poinformował tabloid mł. asp. Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusz przekazał też, że nie wiadomo, dlaczego kierujący ciężarówką wjechał w auto i osoby znajdujące się obok. 49-latka i 15-latek przebywali obok volvo. Jak na razie szczegóły tragicznego wypadku są badane przez policjantów drogówki i jednostkę kierowaną przez prokuratora.

O śmierci poinformowano także na oficjalnym profilu projektantki na Instagramie. Pod wpisem pojawiło się wiele słów wsparcia w tym od znanych osób. "Moje szczere kondolencje" - napisała Katarzyna Sokołowska. "Brak słów… Trudno je znaleźć w obliczu takiej tragedii. Moje najgłębsze kondolencje dla rodziny i bliskich. Agusia, będę cię zawsze nosić w sercu" - skomentowała Anita Lipnicka.

Rodzinie i bliskim składamy kondolencje.

Agnieszka Guz była uznaną projektantką

Na swoim koncie Guz miała wiele współprac. Ceniona projektantka, która pochodziła z Sandomierza, ubierała największe gwiazdy. W jej projektach można było zobaczyć Edytę Górniak czy też Natalię Kukulską i Kingę Rusin. Jak możemy przeczytać na jej stronie: "Moje kolekcje są ponadczasowe. Modele z różnych sezonów możesz dowolnie miksować, łączyć za każdym razem tworząc zupełnie nowy look. (...) Kolekcje szyte są w krótkich seriach, wykonywane z dbałością o jakość i detale. Na etapie składania zamówienia możesz wprowadzić korekty i dostosować projekt do swoich preferencji".