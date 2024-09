18 września media obiegła bardzo przykra wiadomość o śmierci Felicjana Andrzejczaka. Muzyk miał problemy zdrowotne, o czym opowiedział Krzysztof Cugowski w "Fakcie". "Był moim gościem 15 sierpnia 2024 roku na moim na koncercie w Karwi. Wtedy się dowiedziałem, że jest ciężko chory. Jak teraz ze mną grał, widać było, że jest chory. Jeszcze śpiewał normalnie, ale widać było, że coś mu dolega. Niestety teraz odszedł. Ale nie umarł na to, co mu dolegało, tylko podobno miał udar, wczoraj [17 września — przyp. red.] się nie wybudził ze śpiączki" - przekazał. W dniu pogrzebu Andrzejczaka wszyscy fani będą mogli się zjednoczyć.

REKLAMA

Zobacz wideo Werner wspomina śmierć ojca. "Cały czas było..."

Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka. Radio RMF FM poinformowało o akcji

Pogrzeb Felicjana Andrzejczaka odbędzie się w poniedziałek 23 września w Świebodzinie. Rodzina muzyka poprosiła o nieskładanie kondolencji. Chętne osoby wpiszą się do księgi kondolencyjnej. Jako że nie wszyscy fani muzyka będą w stanie pojawić się na uroczystości, radio RMF FM wyszło z wyjątkową inicjatywą dla mieszkańców całej Polski. "Zachęcamy wszystkich, aby w poniedziałek 23 września o godzinie 12:30, kiedy rozpocznie się msza pogrzebowa, włączyć kultowy utwór 'Jolka, Jolka pamiętasz'. Usłyszycie go dokładnie wtedy również na antenie RMF FM. Zatrzymajmy się, posłuchajmy, uczcijmy pamięć artysty, który pozostawił po sobie piękne wspomnienia" - czytamy na stronie. Macie zamiar przyłączyć się do tej akcji? Dajcie znać w sondzie na dole strony.

Fani Felicjana Andrzejczaka zachwyceni akcją. "Do usłyszenia"

Informacja o inicjatywie radia RMF FM bardzo spodobała się internautom, który ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych stacji. "Do usłyszenia", "Niech to będzie ogólnopolska akcja wszystkich anten radiowych w Polsce!", "Kocham tę piosenkę", "Będzie brakować takiego głosu", "W poniedziałek niech w każdym radiu o 12:30 zagrają piosenkę "Jolka, Jolka pamiętasz" - czytamy w mediach społecznościowych radia. ZOBACZ TEŻ: Felicjan Andrzejczak nie żyje. Jolka z przeboju Budki Suflera istniała naprawdę. Kim była?