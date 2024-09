Angelina Jolie od czasu rozwodu z Bradem Pittem skupia się na karierze i dzieciach. Ci raczej nie chcą mieć nic wspólnego z ojcem i kolejno odcinają się od gwiazdora, rezygnując z jego nazwiska. Jolie jakiś czas temu miała okazję współpracować z córką przy "The Outsiders". 16 czerwca odebrała nagrodę Tony w kategorii "Najlepszy musical" za tę produkcję. Gwiazda pokazała się wówczas z Vivienne, z którą również świętowała ten sukces. Wspólnie zdecydowały, że chcą ten moment utrwalić na skórze. Musical łącznie nagrodzono aż czterema statuetkami. Jolie jest producentką produkcji, a Vivienne Jolie-Pitt pełniła funkcję asystentki matki. Aktorka ma teraz bardzo intensywny czas. Gra w filmie biograficznym Netflixa "Maria", który upamiętnia życie i karierę śpiewaczki operowej Marii Callas. Pojawiła się również na okładce wydania "CR Fashion Book" magazynu "Carine Roitfeld". Przy okazji udzieliła szczerego wywiadu, w którym ujawniła, że nie tylko z 16-letnią córką ma pasujący tatuaż.

Angelina Jolie zrobiła z 16-letnią córką pasujący tatuaż

Angelina Jolie zasłynęła z zamiłowania do noży, których ma całkiem sporą kolekcję, i tatuaży. Każdy z nich ma dla niej znaczenie. Przy okazji realizowania sesji okładkowej dla "CR Fashion Book" wyjawiła, że w niedawnym czasie przybyło jej kilka malunków na ciele. W czasie gdy pracowała z Vivienne nad musicalem "The Outsiders", zdecydowały się na pasujące tatuaże. Aktorka swój zrobiła na nadgarstku, gdzie ma już inne motywy. Można dojrzeć na nim napis "Stay Gold". Wyrażenie odnosi się do tytułu jednej z oryginalnych piosenek występujących w produkcji "The Outsiders", którą Jolie współprodukowała z Vivienne.

Angelina Jolie nie ma nic przeciwko tatuażom u jej niepełnoletnich dzieci. Nie tylko z córką ma pasujący wzór

W tej samej rozmowie Jolie opowiedziała o innym tatuażu, na który ona i jej dzieci się zdecydowały. "Jest też ptak, którego dzielę z niektórymi z moich dzieci, jest dla nas bardzo osobisty" - wyznała. Nie sprecyzowała, z którym z jej sześciorga pociech ma pasujący tatuaż. Jolie jest mamą Maddoxa i Paxa, Zahary, Shiloh, a także Vivienne i brata bliźniaka Knoxa. Ujawniła również, czego nauczyły ją jej dzieci. "Jest tego zbyt wiele, by je zliczyć lub wymienić tylko jedno. Ale w chwili, gdy zostajesz rodzicem, już nigdy nie jesteś na pierwszym miejscu. Twoje życie jest dla innych. To piękne uczucie" - dodała.