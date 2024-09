Na początku września wystartował 13. sezon "Top Model". W tym sezonie na widzów czekało kilka niespodzianek. W roli prowadzącej zadebiutowała finalistka 12. edycji, Sofia Konecka-Menescal. Kolejną nowością jest brak boot campu. Jury od razu po castingach wyłoniło finałową 20. Kto zamieszkał w domu modelek?

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazdy TVN-u promują 13. sezon "Top Model". Nie zabrakło zaskoczeń

"Top Model". Poznaliśmy mieszkańców domu modelek i modeli. Dwie osoby już odpadły

Trzeci odcinek 13. sezonu "Top Model" rozpoczął się od wyłonienia uczestników, którzy trafią do domu modelek i modeli. Tym razem jury wybrało aż 20 uczestników. Filip, Ola, Martyna, Tymoteusz, Grzegorz, Mateusz, Masza, Emilia, Margo, Ada, Klaudia, Mateusz, Sara, Benhur, Hubert, Piotr i Maja, Julia oraz Filip dostali szansę wykazania się w kolejnym etapie programu. Kiedy wszyscy byli już w komplecie przyszła pora na imprezę. Następnego dnia z samego rana na aspirujących modeli czekało pierwsze zadanie. Mieli oni wziąć udział w pokazie Inez Wicher. Podczas przygotowań do wyjścia na wybieg niektórzy byli w swoim żywiole. Jury musiało też zadecydować, kto poradził sobie najgorzej i odesłać te osoby do domu. Z programu odpadło aż dwóch uczestników. Pierwszym z nich był Mateusz M., kolejnym Filip J. Zdaniem ekspertów najlepiej z zadaniem poradziła sobie natomiast Klaudia.

"Top Model". Grzegorz i Klaudia mają się ku sobie? "Dobrze mi się z nią przebywa"

W programie narodziły się też już pierwsze sympatie. Grzegorz otwarcie okazuje swoją sympatię Klaudii, co zauważyli też pozostali uczestnicy. "Lubię ją, dobrze mi się z nią przebywa" - wyznał przed kamerami. Był więc bardzo zadowolony, gdy w kolejnym zadaniu, którym była sesja zdjęciowa w parach, jego partnerką została właśnie Klaudia. Uczestnicy pozowali na obracającej się platformie na tle kolorowych materiałów, z których uszyte zostały również ich kreacje. Musieli się więc wyróżnić np. mimiką twarzy. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej, dowiemy się w następnych tygodniu. Widzowie jednak nie są zadowoleni z pomysłu wyrzucenia aż dwóch modeli. "Przeszło więcej uczestników, aby edycja była wyjątkowa, a teraz wszyscy od razu odpadają, aby wyrównać te liczbę przed metamorfozami? Trochę mało ma to sensu", "Dokładnie, już mogli zrobić bootcamp i tam ich wyeliminować" - czytamy w komentarzach na instagramowych koncie programu. Zgadzacie się z nimi? Dajcie znać w naszej sondzie.