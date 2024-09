Do tragicznego zdarzenia z udziałem Emily Gold doszło w miniony piątek na wschodniej autostradzie 210 w Rancho Cucamonga w Kalifornii, USA, krótko przed północą. Raport California Highway Patrol ujawnił, że Emily Gold zmarła tuż po tym, jak kilka pojazdów uderzyło w jej ciało. Zanim funkcjonariusze odpowiedzieli na wezwania zaniepokojonych kierowców w pobliżu Haven Avenue, niektórzy uczestnicy zdarzenia zbiegli z miejsca wypadku. Jeden z nich został zatrzymany. Jak na razie prowadzone są czynności ustalające, ale według doniesień San Bernardino Coroner's Office, funkcjonariusze nie wykluczają samobójstwa.

Tragiczna śmierć 17-letniej gwiazdy "America's Got Talent". Społeczność szkolna wstrząśnięta

Wiadomość o śmierci uczestniczki "America's Got Talent" została przekazana uczniom Los Osos High School w sobotę. Emily Gold uczęszczała tam do ostatniej klasy liceum. - Emily była w naszej szkolnej drużynie cheerleaderek 'Varsity', nasze myśli i modlitwy są z jej rodziną - powiedział dyrektor szkoły Eric Cypher w oficjalnym komunikacie. Społeczność postanowiła upamiętnić 17-latkę w ramach kampanii "GoFundMe". Na rzecz uhonorowania pamięcią szkolnej koleżanki, zebrano połowę zaplanowanej do zebrania kwoty, czyli 50 000 dolarów. Pieniądze zostaną przekazane rodzinie Emily Gold, aby pomóc jej w dramatycznym czasie także materialnie. W mediach społeczność liceum oddaje hołd dziewczynie, wspominając wspólne chwile i doceniając jej zasługi. "Było wielu, którzy kochali Emily Gold, a nawet ją podziwiali" - wspomina Samantha Shaw na swoim Facebooku.

Z Gold żegnają się także koleżanki z zespołu tanecznego. "Dałaś mi najpiękniejszą formę miłości, o jaką mogłam prosić. Moja najlepsza przyjaciółka, moja siostra taneczna na zawsze" - czytamy we wpisie na Instagramie.

Emily Gold odniosła sukces w "America's Got Talent"

Zespół taneczny z Los Osos High School zrobił furorę w "America's Got Talent" w maju 2024 roku i zdobył uznanie jurorów. Emily Gold wraz z koleżankami otrzymały owacje na stojąco nawet od Simona Cowella, który słynie z niepohamowanej krytyki uczestników. - To, co mi się w tym podobało, to przede wszystkim energia. Myślę, że to, co właśnie zobaczyłem, to wszystko, co powinna robić świetna szkoła, czyli promowanie talentów i przyjaźni - skomentował wówczas Cowell. Przygoda zespołu Los Osos High School z "America's Got Talent" zakończyła się zaledwie kilka tygodni temu, kiedy uczestniczki dotarły do ćwierćfinału.

Potrzebujesz pomocy?

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.